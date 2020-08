Bejött a borászoknak az online borkóstoló

A koronavírus előtt a borfogyasztás fele volt az otthoni, a pandémia időszakában pedig ez az arány jelentősen megnőtt. A borászok remélik, hogy az internetes rendelések mennyisége nem apad el most sem, amikor már lehet kóstolni a borászatokban is.

„Merre halad a borászati ágazat? A borimport fejlesztésének lehetőségei a megváltozott környezetben” címmel rendeztek online konferenciát a krakkói vásár szervezői, amelyről a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa készített összefoglalót.

A konferencia is megerősítette, hogy a koronavírus által kiváltott járvány hatásai nem kerülték el a borászati ágazatot sem. Mivel a gazdaság egymással összekapcsolt elemekből áll, akár csak a határok, a szállodák lezárása miatt a rendezvényeket a minimumra korlátozták, vagy egyáltalán felfüggesztették. A bor kereslete és fogyasztása lecsökkent, ami a bor készletek felhalmozódását váltotta ki a borászatokban, majd emiatt a borászok bevételei csökkentek.

A megszorítások nem tartottak olyan sokáig, hiszen már nyitott a gazdaságunk, de Magyarországon mégis sikerült megváltoztatni a szokásokat.

Az első lépésben a fogyasztók különböző termékeket kezdtek felvásárolni, márciusban a bor vásárlása nem esett vissza. Ugyanakkor ezt nem lehetett elmondania HoReCa-ágazatról, ez volt leginkább kitéve a járvány negatív következményeinek.

Ennek az ágazatnak az esetében, leginkább a kisebb családi kézműves borászatok szenvedtek, amelyek inkább a minőségre, nem pedig a mennyiségre vannak beállítva. Boraikat általában a HoReCa- csatornákon keresztül adják el. A fogyasztói szokások is megváltoztak. Érdemes megjegyezni, hogy a koronavírus előtt a borfogyasztás úgy nézett ki, hogy 50 százalékot fogyasztottak el otthon, 25 százalékot vendégségben, 15 százalékot az éttermekben, 10 százalékot pedig a különféle rendezvényeken. A járványt követően a bort még nagyobb aránybanfogyastják otthon.

A borászok elkezdték kihasználni az online csatornákat, az internetes értékesítés megnövekedett 15-20 százalékkal.

Érdekes az is, hogy egyes borászok beindították az online borkóstolásokat, és ezzel is elértek némi növekedést. A borászok remélik, hogy ezek az új szokások megmaradnak, akkor is, ha a borkóstolók visszatérnek a borászatokba is.

Sikeresnek a Palackposta2020 program, amely lényege, hogy egy internetes oldalon megadták az egyes borászok elérhetőségét. Ehhez járultak még internetes promóciók és tv reklámok, ahol a borászok meggyőzték a fogyasztókat, hogy vásároljanak az interneten keresztül. Jó jövedelmet generált ez azoknak a borászoknak, akik ebben részt vettek.