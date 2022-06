Tavaly nyáron súlyos hőhullám söpört végig Dél-Európa egyes részein, több tucat ember halálát okozva a Földközi-tenger térségében, és amely a szicíliai Szirakuzában a valaha mért legmagasabb, 48 Celsius fokos hőmérsékletet hozta Európában. A hőhullámot heves intenzitása miatt "Lucifernek" nevezték el. Ez azonban csak egy egyszeri névadás volt, nem pedig egy strukturált elnevezési rendszer része, amelyet a tudósok olyan természeti katasztrófák esetében alkalmaznak, mint például a hurrikánok. Mivel azonban idén nyáron is számolni lehet a szélsőséges hőmérsékleti értékekkel, a világvárosok közül elsőként a spanyolországi Sevilla is úgy döntött, hogy nevet ad a várost sújtó hőhullámoknak – tudatta a Fast Company.

A proMETEO kísérleti projekt keretében a hőhullámokat különböző kategóriákra osztják majd, mindezt a hurrikánokkal ellentétben azonban nem meteorológiai, hanem egészségügyi szempontok alapján teszik majd, így a lakosok tisztában lesznek azzal, hogy milyen intenzitású hőségre számíthatnak, és mit tehetnek az egészségük megőrzése érdekében. Larry Kalkstein bioklimatológus egy három kategóriából álló rendszert dolgozott ki, amely útmutatót adna a lakosságnak ahhoz, hogyan kell cselekedniük az egyes esetekben. Míg a hurrikánok kategóriái – pusztán meteorológiai szempontot figyelembe véve – a szélsebességen alapulnak, Kalkstein olyan módszert dolgozott ki, amely a kategóriákat inkább az egészségügyi következményekhez kötné. Ez azért fontos, mert

ugyanaz a hőhullám különböző hatással lehet az emberek egészségére, attól függően, hogy az év mely időszakában következik be, vagy hogy egy adott területen pontosan hol következik be.

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Fontos, hogy a hőhullámra vonatkozó figyelmeztetések különböző válságkezelési reakciókat vonjanak maga után. A kontinentális Európa legmelegebb városában, Sevillában már most is rendelkeznek jól bevált hőségkezelési módszerekkel, de ezek az intézkedések mostantól kategóriánként változhatnak. Ez lehet a városi uszodák, vízi parkok és hűtőállomások megnyitása; valamint kategóriától függően konkrét javaslatok tétele, például az ajánlott napi folyadékbevitel előirányozása, valamint annak a kérdése is, hogy szükséges-e az egészségügyi dolgozók mozgósítása többek között idősek felügyeletére, akik közül a rendkívüli hőség miatt 2018-ban 104 ezren vesztették életüket az unióban.

Sevilla esetében csak a legszélsőségesebb hőhullámokat fogják elnevezni. A hurrikánok rendszerével ellentétben a hőhullámokat a Z betűtől kezdve nevezik el, és ábécésorrendben, női és férfi neveket váltogatva, Zoe, Yago, Xenia, Wenceslao és Vega nevekkel kezdik a sort. A csapat egy viselkedéstudományi cég segítségét kérte, hogy spanyol, de viszonylag ritka neveket válasszanak.

Kalkstein csapata ősszel kiértékelni fogja a kísérleti projektet, biztosítva, hogy a hőségriasztásokat olyan időpontokban nevezzék el, amikor tényleges negatív egészségügyi következményekkel járnak. Más városok is dolgoznak a saját rendszereik kialakításán, többek között Melbourne, Miami és Los Angeles is.

Baughman McLeod, az Arsht-Rockefeller Alapítvány elnöke minden nyáron grafikonokat tesz majd közzé a hőhullámokról a lakosság informálása érdekében, és reményei szerint az erőfeszítéseiknek köszönhetően nagyobb eséllyel elkerülhető lesz, hogy az emberek a hőség miatt haljanak meg.