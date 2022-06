Menkó Illés elmondta, hogy az újrahasznosítás nagy mértékben hozzájárul a környezetbarát működéshez. A gumiabroncs gyártáshoz korábban is nagy mennyiségű műanyagot kellett használni, ez az új megoldás pedig a hulladékba kerülő nagy mennyiségű műanyagot tudja hasznosítani. A szakértő arról is beszélt, hogy ezzel a megoldással nagyobb tűrőképességű autógumik készülnek, ami pedig alapvető lesz az autóipar elektromos átállásához.

Az elektromos autók jóval nehezebbek, mint a belsőégésű motoros járművek, ez pedig együtt jár azzal, hogy nagyobb terhelésnek vannak kitéve az abroncsok. A megfelelő hosszútávú működéshez szükség van arra, hogy jobban terhelhető gumik kerüljenek a járművekre, amin a műanyaggal megerősített abroncsok segíthetnek.

Menkó Illés arról is beszélt, hogy egyre szélesebb körben cserélik rendszeresen az abroncsaikat a magyar autósok az évszaknak megfelelően. Emellett a négy évszakos gumik is terjedőben vannak. A PET-palackok újra hasznosításával készülő abroncsok lehetnek bármilyen fajtájúak és a különböző méretű autókhoz is gyárthatók.

Az új megoldás teljes mértékben kiváltják a hagyományos poliésztert a szóban forgó gumiabroncsok vázában.

Egy szabványos személygépkocsiabroncs-készlethez nagyjából 40 újrahasznosított PET-palack anyagát használják fel.

Az abroncsgyártás fenntarthatóságának egyik másik lépése magának az autógumiknak az újra hasznosítása kell, hogy legyen. A használt abroncsok jelentősen szennyezik a környezetet és újra hasznosításukra nagyon kevés lehetőség van. A jelenlegi módszerek szerint a használt gumit elemeire bontják különböző megoldásokkal, hogy az így visszanyert alapanyagokat visszaforgassák a gyártásba.

A jelenlegi energiaválság sok kockázatot rejt magában az abroncsgyártók számára is. Mivel az autógumi is kőolajszármazékból készül így problémát jelenthet az ellátás az orosz olajra kivetett embargó miatt. Ez az ellátásiláncok akadozása esetén okozhat nehézséget, illetve az árakat is feltornázhatja a következő időszakban.