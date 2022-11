Azt követően, hogy az idei nyár a legmelegebb volt Európa történetében, a múlt hónap volt az eddigi legmelegebb október a kontinensen, a felszíni levegőhőmérséklet 1,92 Celsius-fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszakban mért átlagos hőfokot – közölte az Európai Unió műholdas Föld-megfigyelési programja, a Copernicus kedden.

Fotó: AFP

A Copernicus klímaváltozást figyelő szolgálatának (C3S) jelentése szerint októberében Európa nagy részén átlag feletti hőmérséklet volt tapasztalható, csak Izlandon és Törökországban volt valamivel az átlag alatti a hőmérséklet.

Egy hőhullám októberben rekordmagas hőmérsékletet eredményezett Nyugat-Európában.

Korábban mért felső hőmérsékleti értékek dőltek meg Ausztriában, Svájcban és Franciaországban, valamint Olaszország és Spanyolország nagy részén – ismertette a jelentés. Kitértek arra is, hogy Franciaországban és Spanyolországban a 30 Celsius-fokot is meghaladó napi rekordhőmérsékletet mértek, Ausztria pedig az eddigi legmelegebb októberi éjszakáról számolt be, amikor a hőmérő higanyszála nem süllyedt 20,4 Celsius-fok alá.

Nemcsak Európában volt tapasztalható az enyhe ősz, Kanadában is rekordmeleget mértek októberben, valamint Grönlandon és Szibériában is az átlagosnál melegebb hőmérsékleti értékeket jegyeztek fel az év tizedik hónapjában.

Az átlagosnál hidegebbet Ausztráliában, Oroszország távol-keleti területein és a Nyugat-Antarktisz egyes részein regisztráltak a múlt hónapban.

A jelentés szerint az Északi-sarkvidék jegének kiterjedése 9 százalékkal maradt el az októberben átlagostól, ami jóval meghaladja a 2020 azonos hónapjában feljegyzett, kiemelkedőnek számító minimumot.

A jelentés kiemelte azt is, hogy az októberi szokatlan meleg az esőzések hiányával társult. Az átlagosnál szárazabb időjárás Dél-Európa és a Kaukázus nagy részét jellemezte.

Ezzel szemben az Ibériai-félsziget északnyugati részén, Franciaország és Németország egyes részein, az Egyesült Királyságban és Írországban, Skandinávia északnyugati részén, Kelet-Európa egyes területein, valamint Kelet- és Közép-Törökországban az időjárás csapadékosabb volt az átlagosnál októberben – zárult a közlemény.