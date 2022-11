Az ENSZ egyiptomi COP27 klímacsúcsának küldöttei megállapodtak abban, hogy megvitatják az éghajlati kompenzáció kérdését. Ennek értelmében a gazdag országoknak kompenzálniuk kellene az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény államokat – írja a Reuters.

Fotó: Getty Images

A javaslatot ma vették fel a napirendre, amikor a világ vezetői megérkeztek a november 18-ig tartó tárgyalásokra.

A viták nagy része várhatóan a javaslat körül forog majd, mivel az alacsonyabb jövedelmű országok kevés felelősséget viselnek az éghajlat felmelegedését okozó kibocsátásért, ezért kárpótlást várnak el a gazdagabb nemzetektől. A COP27 konferencián most napirendre kerülő veszteség- és kármegállapodások nem tartalmaznak felelősséget vagy kötelező kártérítést, de a céljuk, hogy legkésőbb 2024-ig végleges döntés szülessen.

A tavalyi COP26-on Glasgow-ban a magas jövedelmű országok megakadályozták a veszteségek és károk finanszírozásával foglalkozó testületre vonatkozó javaslatot, ehelyett egy új, hároméves párbeszédet támogattak a finanszírozási vitákhoz.

A november 6–18. között az egyiptomi Sarm es-Sejk üdülőhelyen megrendezendő COP27 a világ legfontosabb környezetvédelmi találkozója, ahol a kormányok, a vállalkozások és a környezetvédelmi szervezetek az éghajlati vészhelyzet megoldásán dolgoznak. Az idei klímacsúcs főszponzora a Coca-Cola lett, ami hatalmas felháborodást váltott ki, mert a vállalat a világ egyik legnagyobb műanyagfelhasználója.

Metánfelhők Kína felett

A COP27-re időzítette egy exkluzív műholdfotó-sorozat közlését a Bloomberg.

A magas felbontású felvételek azt mutatják be, hogy bizonyos területeken hatalmas mennyiségben kerül a légkörbe a szén-dioxidnál sokszorta nagyobb üvegházhatású metánból.

Az első közölt felvétel egy hatalmas kínai olajmező feletti metánfelhőket mutatta be. De máshol is gond van a metánkibocsátással, még az Egyesült Államokban is, pedig Joe Biden elnök új jogszabályai hatalmas büntetéseket helyeztek kilátásba – erről az AP írt.

Metánfelhőket fedezett fel Kína felett az amerikai műhold A COP27 klímakonferenciára időzítve közöl exkluzív műholdképeket a Bloomberg a klímát hevítő globális metánkibocsátásról. Az első képen a Kína legnagyobb olajmezői felett képződő metánfelhők láthatók.

Eközben tüntetnek a zöldek, durva formákban is

A COP27 idejére zöldszervezetek és -csoportok több országban is a klímaváltozás megállítását szolgáló intézkedéseket sürgetve tiltakozó akciókat hajtanak végre.

A konferenciának otthont adó Egyiptomban több tucat embert vettek őrizetbe, és nem engedélyezik a tüntetéseket.

Berlinben a kormányzó Zöld Párt is elítélte azokat a tüntetőket, akiknek a felelőtlensége miatt nem lehetet megmenteni egy betonkeverő jármű alá került 44 éves nő életét.

Napokkal ezelőtt a párizsi d’Orsay múzeumban klímatüntetők Just Stop Oil felirattal felszerelkezve Van Gogh ikonikus önarcképét rongálták volna meg ragasztóval és levessel, ami csak egy epizód abban a hosszú idei sorozatban, amikor műkincsek szenvedik a kárát a klímavédő hevületnek.

Környezetvédő aktivistákat vettek őrizetbe Amszterdamban Tegnap közel 500 zöldaktivista rohanta meg az amszterdami Schiphol repülőtérnek azt a részét, ahol a magánrepülőgépek állomásoznak. A tüntetők jelentős része a rendőrségi felszólítás ellenére sem hagyta el a helyszínt, közülük mintegy kétszázat előállítottak. A megmozdulásra a klímacsúcs előtt került sor.