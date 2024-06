Klímaválság: a szakértő üzeni, ma már a holnapot fogyasztjuk

Az Európai Unió 3 milliárd fa elültetését tűzte ki célul 2030-ig / Fotó: 10 millió Fa

Bojár nemrég írta alá az Európai Zöldek petícióját, amely arra ösztönözné az EU döntéshozóit, hogy nagyobb mennyiségű fát telepítsen Európa. „Emiatt hívták életre az ESG-t,

az Európai Unió 3 milliárd fa elültetését tűzte ki célul 2030-ig”

– közölte. Hozzátette: a 10 millió Fa az ENSZ 17 elemes fenntarthatósági céljai (SDG) közül 11 kategóriának megfelel. A céges ESG-értékeket a nagyarányú faültetéssel, a nagy mennyiségű szén-dioxid megkötésével pedig nagyszerűen lehet javítani.

Azzal, hogy a magyar Országgyűlés tavaly elfogadta a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségről és fenntarthatósági átvilágítási kötelezettségről szóló törvényt, közismert nevén, ESG-törvényt, a magyar vállalatok is tisztább képet kaptak arról, milyen kötelezettségeik vannak – többek között – a környezetvédelem terén. Dönthetnek például úgy, hogy az emberiség fennmaradása érdekében környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekhez kapcsolódnak.

Ők a sorfától az erdőültetésig mindennel foglalkoznak, a Miyavaki erdők jelentős részét például e szervezet ültette hazánkban. „Nem elhanyagolhatók a közvetett és direkt társadalmi hatások sem, amelyek a faültetés során alakulnak ki” – mutatott rá.

ESG: nem egy újabb kiadási tétel az excelben

A művészettörténész arról is beszélt, hogy olyan nagy társaságok, mint a K&H Bank, a Gránit Bank vagy a Zwack, komoly mennyiségű erőforrást fordítanak a faültetésre, de a „kisebbeknél”, például a Content ’n more ügynökségnél, illetve a Graphasel dizájnstúdiónál is már egy újfajta civilizációt építenek. „Muszáj, hogy a többiek is felismerjék ennek a fontosságát, és ne egy excelben keletkezett új kiadási tételként tekintsenek az ESG-re, hanem hogy ezzel az összeggel a gyermekeik, unokáik életének a működő környezetét teremtik meg. Ez tulajdonképpen egy befektetés a jövőbe” – hangsúlyozta a 10 millió Fa alapítója. Kiemelte: egyelőre csak a legnagyobb cégeknek kell ESG-re költeni, néhány év múltán viszont már minden gazdasági vállalkozásnak. „Ezért mi már most elkezdtünk olyan földterületeket keresni, ahol több száz vagy akár ezernél is több hektáron tudunk majd fákat ültetni a vállalatok ESG-programja révén.”