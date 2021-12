Az őrlésre alkalmas jó minőségű búza tonnánkénti ára 90 ezer forint körül jár, és mivel nem látszik semmilyen ellentétes hatás, arra lehet számítani, hogy januárban 100 ezer forint alatt már nem lehet búzát találni a piacon – mondta Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége Gabonafeldolgozók Tagozatának elnöke. A további áremelkedés irányába hat, hogy egyrészt már nagyon kevés szabad búza van a piacon, másrészt azok a termelők, akiknél még van készlet, tartják az árujukat.

Lakatos Zoltán számításai szerint, ha januártól nincs 100 forint alatti búza, akkor – figyelembe véve a Hajdú Gabonának 500-600 millió forint költségnövekedést okozó energia-, munkabér- és üzemanyagköltségek emelkedését is – csak úgy termelhetik ki a ráfordításaikat, ha kilónként 155 forintért árulják a lisztet, mert ez alatt veszteséget termelnének. Ez pedig az átadási ár 40 százalékos növekedését jelenti, ami a pékárukban is jelentkezik majd, még ha ennél kisebb mértékben is.

A malmok az idén már kétszer is emeltek árat, először valamivel kevesebb mint 5, majd – bár 10-et szerettek volna – 8 százalékot sikerült elfogadtatni partnereikkel. Ezzel az összesen körülbelül 12-13 százalékos emeléssel pedig sehol sem tart az iparág – mondta Lakatos Zoltán

