Augusztus 19-én megérkezett a Dunántúlra a várva várt eső. Hiába vonult végig az országon a zivatar, míg egyes helyeken rengeteg eső esett, máshol egy milliméter sem. Habár sokat enyhült az aszályhelyzet, és a Dunántúl egyes részein meg is szűnt, az ország nagy részén továbbra is pusztít az aszály – írja a Növekedés.hu.

Fotó: Christoph Reichwein / DPA / AFP

Idén nyáron pusztító aszály sújtotta Európát, olyan, amilyenre generációk óta nem volt példa. Magyarországot sem kímélte. Itthon is egymás után érkeztek a tragikus hírek az aszály következményeiről, mígnem augusztus 19-én megérkezett a várva várt csapadék a Dunántúlra.

Ha megnézzük az ország aszálytérképét, látható, hogy az augusztus 17–18. környéki mélyponthoz képest jelentős javulást hozott az aszályhelyzetben a csapadék. Nem hozott azonban mindenhová enyhülést az augusztus végi időszak. Gyula környékén, a Hajdúhátságon, Szolnok térségében és a Jászságban, illetve a Felső-Tisza-vidéken továbbra is rendkívüli aszály tombol.

Ha a vizek vízszintjét nézzük, akkor hasonlóan vegyes kép bontakozik ki előttünk. Egyes vizeken szinte semmit nem változott a vízállás. Az egyik ilyen a Balaton. Legnagyobb tavunk környékét most is aszály sújtja, és a Balaton vízszintje nemhogy nőtt, de kissé még csökkent is az utóbbi napokban.

A Balaton átlagos vízszintje szeptember elsején 72 centiméter volt, 2-3 centiméterrel alacsonyabb, mint a kritikus augusztus 16–18-i időszakban.

Ezzel szemben a kritikus állapotban lévő Velencei-tavon javult a helyzet augusztus 20. után. Az augusztus 19-i 50 centiméteres mélypontról az eső hatására 58-60 centiméterre emelkedett a vízállás az agárdi vízmércén.

Nagy nyertese volt a csapadékos időszaknak a Duna. Legnagyobb folyónkon az augusztus 20-i hétvége után még egy kisebbfajta árhullám is lefutott. A komáromi vízmércénél például az augusztus 19-i 41 centiméterről, augusztus 23-ra a vízállás 229 centiméterre nőtt, tehát 4 nap alatt 188 centiméterrel nőtt a vízszint. A hirtelen megemelkedett vízszint persze néhány nap alatt kissé vissza is esett, ahogy levonult ez a visszafogott árhullám, azonban a vízállás jóval magasabb maradt, mint az augusztus 20. előtti kritikus időszakban volt, így a Dunáról elmondhatjuk, hogy a vízszintje normalizálódott.