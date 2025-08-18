Hencegnek az ukránok: a vezérkar büszkén vallotta be, miattuk nem kap orosz olajat Magyarország – így intézték el a Barátság vezetéket

Ukrajna hétfőn közölte, hogy sikeres dróntámadást hajtott végre az oroszországi Nikolszkoje olajszivattyú-állomás ellen. A támadás tüzet okozott, és a Barátság kőolajvezeték déli ágát teljesen le kellett állítani, ezzel megnehezítve az energiaszállítást Magyarországra és Szlovákiába.
A Barátság vezeték történelmi jelentőségű: a hidegháború óta szállít orosz nyersolajat Közép-Európába, és jelenleg is Magyarország, Szlovákia és Csehország egyik fő energiaforrása. E három ország az uniós embargó alól mentességet kapott, így továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat.
A támadás az orosz gazdasági infrastruktúrát érte, amely a megszálló erőket szolgálja. Az ukrán haderő következetesen dolgozik azon, hogy csökkentse Oroszország katonai és gazdasági potenciálját
– közölte hivatalos nyilatkozatában az ukrán vezérkar.
A lépés azonban közvetlenül érintette Budapestet és Pozsonyt is. Szijjártó Péter külügyminiszter a támadás után élesen bírálta Kijevet: „Ez a legutóbbi akció újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, amely felháborító és elfogadhatatlan.”
Szlovákia szintén azonnali kiesést jelentett: a Transpetrol nevű üzemeltető megerősítette, hogy az ellátás leállt, hozzátéve, hogy „a megszakítás oka az ország területén kívül esik, és további részletekkel nem rendelkeznek” – írta a CNN.
A Barátság vezeték déli ágán keresztül érkező kőolaj mindkét ország energiaellátásának egyik sarokköve. A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) elemzése szerint Magyarország és Szlovákia továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozóktól, miközben a kritikusok szerint e vásárlások közvetve finanszírozzák Moszkva háborús költségvetését. Ukrajna sorozatos támadása azonban elsősorban nem Oroszországnak, hanem Kijev politikai ellenfeleinek árt az EU-ban.
Szijjártó Péter keményen összecsapott az ukrán külügyminiszterrel az oroszok miatt: „A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a Facebookon, miután Andrij Szibiha a Barátság kőolajvezeték ukrán támadását követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait. Lapunknak közben megszólalt a Mol is a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról és a nyersolajszállításról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.