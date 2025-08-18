Trump beárazta az uniós vezetőket: csak a protokollfőnöke fogadta a Fehér Házban Ursula von der Leyent és Macront – az amerikai elnök oda se ment

A hétfői Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó előtt az amerikai elnök helyett Monica Crowley, a Fehér Ház protokollfőnöke állt a bejáratnál, hogy üdvözölje a tárgyalásokra érkező európai vezetőket – bár az etikett alapján a világ vezetőit általában maga az amerikai elnök fogadja, most azonban Trump nem jelent meg a fogadáson.

Szokatlan jelenet zajlott hétfőn a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó előtt: nem az amerikai elnök hanem a Fehér Ház protokollfőnöke, Monica Crowley köszöntötte az európai vezetőket / Fotó: AFP

Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó: másodhegedűssé váltak az EU vezetői

Crowley, fehér kosztümben, a dél-portikónál várta a delegációkat, köztük a NATO főtitkárát, Mark Ruttét, a brit miniszterelnököt, Keir Starmert és az olasz kormányfőt, Giorgia Melonit, Macron francia elnököt és Ursula von de Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Az érkezők közvetlenül Volodimir Zelenszkij és Donald Trump tárgyalására érkeztek a Fehér Házba.

A lépés azért keltett feltűnést, mert a WSJ szerint Trump rendszerint személyesen fogadja a fontos külföldi vendégeket, különösen akkor, ha több európai vezető is egyszerre érkezik a washingtoni találkozóra. A mostani protokollbeli változtatás okát a Fehér Ház nem részletezte.