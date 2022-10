A tojástermelés helyzetét alapvetően határozza meg, hogy a tojás önköltségének közel 70 százalékát adja a takarmányköltség, ezen belül is igen jelentős a kukorica, a búza és a napraforgó aránya. Ezek ára minimum megduplázódott az elmúlt időszakban, de például a napraforgónál ennél is nagyobb arányú az áremelkedés – mondta a VG-nek Pákozd Gergely, a Magyar Tojásszövetség alelnöke. Már látszanak az adatok az aratásból is, amelyek drámaiak, tehát

nem csupán magas terményárak várhatók, hanem elkerülhetetlen lesz az import.

Annak az ára nagy kérdés, hiszen az euró-, illetve főleg a dollárárfolyam határozza meg – tette hozzá.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Hiába is látnánk, hogy a külpiacokon nincsenek akkora mozgások a takarmányárakban, a romló forint miatt ez itthon nem érződik. A tojástermelők ugyanis jellemzően a belföldi piacra termelnek, és az árbevételük forintban keletkezik. Az árfolyammal kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy hiába látunk esetleg stabilizálódást a külpiac tojásárakban, az import sem tud megindulni a folyamatosan romló forint miatt. A Magyar Tojásszövetség szerint ezzel együtt sincs hiány tojásból, és a drágulás ellenére az alapvető élelmiszerek közül még mindig ez az egyik legolcsóbb.

Nehezíti a tojástermelők helyzetét, hogy a technológiai berendezések felújításával, cseréjével és úgy általában a beruházásokkal kapcsolatos költségszámítások is jellemzően euróban történnek.

Az a beszállító, amelyiknek az árajánlata eddig forintos volt, most már eurósat ad. A nagy gépekre már évek óta nem kapunk forintos árajánlatot, de most már a kisebb, akár 100 ezer forint értékű tételekre is eurós ajánlatok érkeznek

– mondta Pákozd Gergely.

A várakozások is emelik az árakat. Pákozd Gergely szerint sokan előre is hoznak áremeléseket, mert most mindegyik – egyébként jellemzően alacsony profitrátával dolgozó – termelő attól fél, hogy éppen ő lesz az, aki elsőként nem tud majd árat emelni. Mert azzal viszont tisztában van mindenki, hogy egyszer befékez a gazdaság, csökken a fogyasztás, és akkor már nem lehet majd drágábban adni a termékeket.

A fogyasztás szerkezete is átalakul: az éttermek, cukrászdák forgalma le fog csökkenni, tehát tojást is jóval kevesebbet használnak majd. Ennek egy része átmegy lakossági fogyasztásba, de – ahogyan a Covid–19-járvány miatti lezárások idején az tapasztalható volt – nem az összes, tehát új piacokat is kell keresni.

Eközben az is igaz, hogy a termelői áremelések költségoldalról is indokoltak: Pákozd Gergely arról számolt be, hogy a herceghalmi Pák-To Kft.-nél például

február óta százszázalékos önköltségemelkedést mértek.

Szerinte körülbelül február–márciusig nem volt indokolt a magas fogyasztói ár, abban az időben a kiskereskedelmi láncok engedhettek volna a magas árrésükből, ehelyett azonban beszállítóik árait nyomták le. (Erről korábban Szép Imre, a Tojásszövetség akkori elnöke is beszélt.) Ezután indult el a termékdrágulás, és az áruházláncok csak sokára engedtek az áremelési kísérleteknek, így a csomagolóhelyeken és a termelőknél jelentősen csökkent a profit, sőt, a nyári hónapokban sokan veszteséget termeltek. Őszre változott a helyzet, a fogyasztók már magas árakkal találkoznak. Pákozd Gergely úgy véli, további jelentős, néhány forintot meghaladó végfogyasztói áremelés nem várható, a kiskereskedőknek viszont még van lehetőségük szűkíteni árrésüket.

A fogyasztásban már látszik, hogy a prémiumkategóriákban, vagyis a valamilyen vitaminnal dúsított vagy alternatív tartásból származó, L-es tojások forgalma már csökken. Mivel azonban a tojástermelés nem úgy néz ki, hogy befolyásolni lehet a tojás méretét, előfordulhat, hogy felhalmozódnak L-es készletek, akkor pedig annak az ára csökken – vetített előre egy lehetséges forgatókönyvet.