Aláírásgyűjtést indított a Nemzeti Agrárkamara és Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége Hódmezővásárhely földadója ellen – írja a Növekedés.hu. Az új adó január elején lép életbe, minden négy hektár feletti földtulajdonosnak hektáronként évente 9990 forint földadót kell fizetnie.

Az intézkedés több ezer gazdát érinthet, és hatással lehet az élelmiszerárakra is: ugyanis a tulajdonosok áthárítják a földbérlőkre a pluszterhet, amely beépül a bolti árakba.

A gazdák nehezményezik, hogy a különadót akkor vetik, amikor 100 ezer hektárnyi aszálykárt jelentettek be Csongrád-Csanád megyében. Attól is tartanak, hogy az intézkedést más önkormányzatok is átveszik, egyben jelezték: válsághelyzetben nem célszerű pluszterhekkel sújtani a gazdákat.