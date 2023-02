„Az Ukrajnából Magyarországra érkező gabonák esetében a szigorú ellenőrzésekre azért van szükség, hogy megvédjük a magyar gazdák érdekeit” – mondta Nagy István. A miniszter emlékeztetett: Brüsszel továbbra is tétlenül nézi, hogy az eredetileg szolidaritási folyosón Észak-Afrikába és a Közel-Keletre szánt ukrán gabona Európában ragad, súlyos piaci zavarokat okozva. Mivel az ukrán gazdák alacsony termelési költségekkel, az Európai Unióban nem használt termelési gyakorlatokkal állítják elő ezt a gabonát, így az nyomott áron érkezik térségünkbe. Ez indokolja, hogy az ukrán gabonát szigorú minőségi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzésnek vetik alá Magyarországon – hangsúlyozta.

Fotó: Elena Larina

Mint emlékezetes, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgária már korábban az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tegyen valamit az Ukrajnából beáramló gabonaimport megfékezéséért, ám konkrét intézkedést azóta sem javasolt a bizottság.

Hiába kértek az ukrán gabonadömping ellen védelmet a kelet-európai tagországok A lengyel termelők is tiltakoznak az olcsó ukrán gabona importja miatt.

Nagy István közölte, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által koordinált ellenőrzések folyamatosan zajlanak.

Az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozásoknak közvetlen jogszabályi alapfelelőssége, hogy kizárólag az uniós és a hazai előírásoknak megfelelő alapanyagot használjanak fel.

Ezt is vizsgálja az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság. A tárcavezető leszögezte, hazánk, ahogy eddig, továbbra is minden segítséget és támogatást megad ahhoz, hogy a szolidaritási folyosó megfelelően működjön, és az ukrán gabona eljusson a harmadik országokba és a Közel-Keletre,

de a magyar gazdák érdekeit meg fogja védeni.

A miniszter beszélt arról is, hogy az Ukrajnából nyomott áron érkező méz és baromfihús is a hagyományos exportpiacainkról szorítja ki a magyar termékeket. Hozzátette, Magyarország több tagállammal együtt sürgeti azt is Brüsszelben, hogy egyértelmű eredetmegjelölés kerüljön a méztermékek csomagolására. Európában ugyanis olyan harmadik országokból származó, rendkívül olcsó méztermékek lepték el a piacot, amelyek kiszorítják a jó minőségű magyar mézet.