Szigorú kontroll alá kerül az ukrán importgabona

„A hazai gazdák csak a magyar kormányra számíthatnak, Brüsszel nem hallja meg az európai gazdák hangját. Nem hagyhatjuk, hogy a magyar gazdákat hátrány érje amiatt, hogy egy szolidaritási folyosó nem megfelelően működik” – írja közleményében Nagy István, arra utalva, hogy a múlt héten hiába kértek beavatkozást az Európai Bizottságtól.

A tárcavezető hangsúlyozta,

nagyon szigorú minőség-ellenőrzést rendel el az Ukrajnából Magyarországra érkező gabonák esetén.

Magyarország továbbra is minden segítséget és támogatást megad ahhoz, hogy a gabona eljusson az eredeti céljához, az afrikai és a közel-keleti fogyasztókhoz. A hazai piacra érkező gabonával viszont minden élelmiszerlánc-biztonsági szabályt betartatnak, és szigorú ellenőrzésnek vetik alá. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozásoknak közvetlen felelőssége, hogy csak az uniós és a hazai szabályoknak megfelelő gabonát használhatnak fel. Az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság ezt a jogszabályi alapfelelősséget is vizsgálni fogja.

A jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen megállt a magyar és az egész európai gabonaértékesítés

– fogalmazott Nagy István.

A miniszter kitért arra is, hogy Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgária nem véletlenül fordult az Európai Bizottsághoz, hogy hozzon azonnali intézkedéseket az Ukrajnából beérkező gabonaimport megfékezésére. A sokkal kevésbé szigorú termelési feltételek mellett előállított importtermények ugyanis letörik az árakat, jelentős versenyhátrányt okozva az Ukrajnával szomszédos országok gazdáinak.