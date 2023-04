Bulgária átmeneti tilalmat rendel el az Ukrajnából származó gabonafélék importjára, a tranzitot kivéve – közölte a BNR bolgár közszolgálati rádió Galab Donev ügyvivő miniszterelnököt idézve a honlapján szerdán.

Az elmúlt egy év során tetemes mennyiségű élelmiszer maradt az országban, és ez megzavarta az ellátási láncokat. Kénytelenek vagyunk bevezetni ezt az intézkedést, mert az európai hatóságok még mindig keresik a lehetséges megoldást

– közölte Donev. Hozzátette, hogy a kormány még szerdán megvitatja és elrendeli az intézkedést.

Bulgária szolidáris marad Ukrajnával, de a bolgár termelők csődje semmit sem segít

– magyarázta.

A bolgár gazdák március végén háromnapos tiltakozó akciót tartottak az országba beszállított ukrán gabona miatt. A tiltakozások résztvevői az ukrajnai gabona – mindenekelőtt a búza és a napraforgó – behozatalának leállítását követelték, mert véleményük szerint az ukrán termékek alacsony ára versenyképtelenné teszi a bulgáriai gabonát.

Az ellenőrizetlen, vámmentes ukrán gabonaimport miatt már Lengyelország, Szlovákia és Magyarország is ideiglenes behozatali tilalmat rendelt el.

Magyarország

Az Agrárminisztérium (AM) április 15-én, szombaton jelentette be, hogy átmeneti jelleggel, június 30-ig megtiltja az Ukrajnából származó vagy onnan érkező gabona és olajos magvak, valamint több más mezőgazdasági termék importálását. A döntésnek itthon egyöntetű a támogatottsága, a részletszabályok azonban még nem ismertek. A korlátozást élelmiszer-biztonsági szempontokkal is indokolták, mivel Ukrajnában az EU-ban már betiltott szereket is használhatnak a termelésben.

Minden Magyarországra érkező ukrán gabonaszállítmány útját ellenőrzik.

Kedd hajnalban Nobilis Márton, az AM élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a záhonyi határátkelőhelyen tájékozódott az intézkedések végrehajtásáról, például a Magyarországra érkező gabonaszállítmányok útjáról és ellenőrzéséről. Hozzátette:

az agrártárca dolgozik azon, hogy a tilalmat más ukrán élelmiszerekre is kiterjesszék.

Lengyelország

A lengyel kormány rögtön továbbment, a gabona behozatala mellett az Ukrajnából származó egyéb élelmiszerimportot is betiltotta, beleértve a gyümölcsöket, zöldségeket és baromfit.

A teljes blokkból talán itt a legnagyobb az elégedetlenség,

az EU-tól kapott 29,5 millió eurós (11 milliárd forintos) gyorssegély dacára kitört utcai tiltakozások nyomán minisztercsere is történt,

Henryk Kowalczyk helyére Robert Telus lépett. Immár ő vezeti a tárgyalásokat Ukrajnával, amelyen az a téma, hogy legalább a tranzitútvonalak újranyithassanak: a két fél tegnap is tanácskozott, ma is ezt teszi, és közben egyeztet az EU-val is.

„Igyekszünk megoldást találni, szeretnénk, ha ezek a szállítmányok eljutnának Európába – de Európának a mélyére. Száz százalékig biztosnak kell lennünk abban, hogy ezek az áruk nem maradnak Lengyelország területén. Ezt ígértük meg a lengyel gazdáknak” – fogalmazott Robert Telus.

Csehország

A régióból először „kibeszélő” tag Csehország lett, Zdenek Nekula mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy ugyan szigorította az országba érkező, illetve az országon áthaladó élelmiszerek ellenőrzését, hogy kiszűrje a problémákat, ám nem tervezi az ukrán gabona és más mezőgazdasági termékek behozatalának tiltását:

Az ilyen egyoldalú korlátozások nem oldanak meg semmit, konszenzusra kell jutnunk a tranzitot, illetve az ukrán áruk EU-n kívülre juttatását illetően.

Szlovákia

Egy házzal odébb viszont hasonló intézkedéseket hoztak, mint a lengyeleknél és nálunk: ideiglenesen betiltották az Ukrajnából érkező élelmiszerek importját. Samuel Vlcan agárminiszterre a helyi ellenzék még rá is licitált, a második legerősebb párt, a Hlas-SD politikusa, Branislav Becík szerint már így is milliószám lehetnek fertőzött lisztcsomagok a szlovák polcokon.

Románia

Délkeleti szomszédunknál jobbára vonakodtak a tiltástól, főleg mert tartottak az EB reakciójától: a beígért 10,05 millió eurós (3,7 milliárd forintos) gyorssegély tudatában Petre Daea agrárminiszter szerint „nem piti politikai motivációknak” kéne vezérelniük a döntéseket. Azóta viszont Daea agrárminiszter szociáldemokrata pártja már fontolgatja, hogy felkéri a kormányt a tiltás bevezetésére.

Mindenesetre a lengyel–ukrán tárgyalások befejezése után, április 19-én román–ukrán tárgyalások következnek a gabonatranzitról.