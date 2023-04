„Teljes mértékben támogatjuk a kormány bejelentését, miszerint blokkolja az Ukrajnából érkező agrártermékek importját” – nyilatkozta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke a Világgazdaságnak. Mint mondta ezzel együtt fontos figyelni arra, hogy nemcsak keletről érkezhetett hazánkba az ukrán gabona, hanem uniós tagországokon keresztül is.

Fotó: Shutterstock

A Magosz feltételezése szerint ilyen formában akár hárommillió tonnányi termény is bejöhetett az országba, vagyis ennyivel nagyobb az ukrán terményből származó készlet, mint amit hivatalosan ki lehet mutatni. Rávilágított: a közvetlenül vagy közvetetten beérkező ukrán import katasztrofális hatással van a magyar piacokra, hiszen nálunk a termelési költségek sokszorosára emelkedtek, míg az olcsó és bizonytalan eredetű import gyakorlatilag az önköltségi szintek alá döngölte az árakat. Jakab István szerint nem szabad leállni az Európai Bizottságra kifejtett nyomásgyakorlással, mivel csak úgy biztosítható a piac stabilizálása, ha valós és hathatós lépéseket tesznek. Többek között elengedhetetlenek a schengeni határokon belüli mélységi ellenőrzések is, annak érdekében, hogy a humanitárius céllal biztosított folyosón beérkezett ukrán termékek el is hagyják az unió területét, és valóban a nélkülöző országokba jussanak el.

Miközben tehát teljes mellszélességgel támogatjuk a kormány döntését, felszólítjuk az Európai Bizottságot arra is, hogy kompenzálja a közép-európai országok gazdáit, térítse meg a nekik okozott károkat

– mondta Jakab István.

A Magosz arra is kéri az uniós döntéshozókat, hogy hozzanak létre egy zöldszámot, ahol a gazdák bejelenthetik, ha szabálytalan ukrán szállítmányról szereznek tudomást. Jakab István tájákoztatása szeirnt a Magosz már kérte tagjait, hogy járjanak nyitott szemmel, és jelentsék az esetleges visszaéléseket, illetve tárják fel, ha azt tapasztalják, hogy eddig üres, vagy más célra használt építményeket valaki gabonatárolásra vesz most igénybe. Fontosnak nevezte azt is, hogy miután az előzetes ellenőrzések gyakran találtak szennyezett tételeket, minden ukrajnai agrártermék esetében a forgalombahozatal előtti laborvizsgálatot kellene előírni.

A MOSZ szerint is jó irányt vett a kormány

Mindenképpen kedvező hír, hogy az agrártárca megoldást keres a gabonapiaci helyzetre, az Ukrajnából érkező import betiltásának kifejezetten örülnek termelői körökben – kommentálta az Agrárminisztérium bejelentését a Világgazdaságnak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. „Reméljük, hogy ez pozitív hatással lesz a terménypiaci árakra, és segít a több ezer, financiális problémákkal küszködő gazdán” – tette hozzá korábbi megkeresésünkre.

Egyelőre mindent szemmel tartanak

Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára keddre virradó éjjel a záhonyi magyar–ukrán határátkelőhelyen tájékozódott a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról. Ott arról számolt be, hogy valamennyi Ukrajnából Magyarországra érkező gabonaszállítmány útját ellenőrzik, mind közúton, mind vasúton, és csak a tranzitforgalmú járműveket engedik át az országon.

Az Ukrajnából származó vagy onnan érkező gabona és olajos magvak, valamint más mezőgazdasági termékek importjának átmeneti tilalmát szombaton jelentette be Nagy István agrárminiszter, hasonlóan Lengyelország döntéséhez. Azóta Szlovákia is hasonló bejelentést tett.

A magyar jogszabállyal kapcsolatos kérdéseikre a szakértők még nem kívántak nyilatkozni, miután még nem látták a rendelet szövegét. Mindenesetre kivétel nélkül üdvözölték a keményebb fellépést.

A régió lépett, miután az Európai Bizottság hallgatott

Hazánk az elmúlt fél évben számtalan alkalommal próbálta Lengyelországgal, Romániával és más kelet-közép-európai országgal együttesen az Európai Bizottság figyelmét felhívni, hogy az egyoldalú, lényegében korlátlan vámmentesség és az összes behozatali szabály felfüggesztése olyan piaci zavarokat okoz a térségben – elsősorban a gabona és az olajos növények piacán, de egyebekben a baromfi-, a tojás- vagy épp a mézpiacon is –, amely aránytalan, és az itteni mezőgazdaság számára egyfajta katasztrófa – mondta Feldman Zsolt az Inforádiónak nyilatkozva.

Az agrártárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára hozzátette: miután az Európai Bizottság nem tett érdemi lépéseket az ügyben, a lengyel, a magyar, valamint már a szlovák és a bolgár kormány is arra jutott, a megtelt raktárak és az ellehetetlenült termelők olyan kényszert szülnek, hogy a további áruáramlást egy radikális – „és remélhetőleg átmeneti” – intézkedéssel meg kell állítani, máskülönben összeomlik a kelet-közép-európai agrárium.

A témában kerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát is, ahol jelezték, hogy holnap reagálnak az ügyben.