Az idei nyáron többek között az idénygyümölcsök népszerűsítésére helyezte a hangsúlyt az Agrármarketing Centrum – közölte a szervezet. A szezonálisan elérhető termések ugyanis jóval több vitamint és ásványianyagot tartalmaznak, mint hosszan tárolt, vagy tartósított társaik, nem is beszélve a messzi tájakról érkező, már igen csekély vitamintartalmú csemegékről.

Bőséges idén a dinnyetermés

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A dinnye az egyik legegészségesebb vízpótló a nyári kánikulában, nem csoda, hogy sokan és szívesen fogyasztják.

A hazai termőterület 2019 óta tartó csökkenése visszafordulni látszik, idén több mint 10 százalékos növekedés várható – mondta el beszédében Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette: a 2022-es 2400 hektáros görögdinnye-termőterület az idén 2800 hektárra bővült, így idén körülbelül 123-125 ezer tonna görögdinnyét és csaknem 10 ezer tonna sárgadinnyét termelnek ki Magyarországon, ami a 10 kg/fő/év körül alakuló belföldi fogyasztáson túl egy nagyjából 30 ezer tonna körüli export-árualapot jelent.

A STRAND Fesztiválon az esemény ideje alatt folyamatosan kóstolhatnak dinnyét a látogatók

Fotó: Agrármarketing Centrum

Ahhoz képest, hogy korábban akár egy tízkilós gyümölcsöt is meg kellett vásárolni ahhoz, hogy dinnyéhez jussunk, emiatt elég körülményes volt a hazaszállítása is, ma már számos változatban kapható a kedvelt nyári csemege.

Ahogy minden, úgy az étkezési szokásaink is változnak, e tekintetben nem csak az egészségtudatos életmód kerül az előtérbe, de a kényelmi szempontok is felértékelődnek – világított rá a trendek változására Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. Hozzátette: a termelők is felismerték, hogy a kisebb méretű dinnyék, a sárga bélű, vagy a magszegény változatok azok érdeklődését is felkelthetik e rendkívül értékes gyümölcs iránt, akik eddig esetleg ódzkodtak attól, hogy egy hatalmas, több kilós görögdinnyével egyensúlyozzanak a villamoson.

Ondré Péter (középen) és Tarpataki Tamás a STRAND Fesztiválon beszélt a hazai dinnyepiacról

Fotó: Agrármarketing Centrum

Ez azért is fontos, mert a dinnye nem csak remekül hidratál a nyári forróságban, de bizony tápanyagot is biztosít, a görögdinnye többek között A- C- és K-vitamint, valamint a rákmegelőzésben is szerepet játszó likopint. A sárgadinnye emellett béta-karotinnal is támogatja egészségünket, így mindkét dinnyetípus fogyasztása rendkívül kedvező.

A dinnye szezonja jelenleg van a csúcson, nincs olyan zöldséges vagy élelmiszerüzlet, ahol ne árusítanák. Ennek ellenére sokan nem is tudják, ízletessége mellett mennyire egészséges is, így az ilyen szemléletformáló kampányok erre is rávilágítanak. A STRAND Fesztiválon az esemény ideje alatt folyamatosan kóstolhatnak dinnyét az Agrármarketing Centrum faházánál, a szervezők ugyanis kifejezetten a fiatal korosztályt szeretnék ösztönözni, hogy fogyasszanak minél több gyümölcsöt.