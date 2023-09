Oda csapott a fagy, ahol a legjobban fáj: kevesebb lesz idén a pálinka

Többévi gyenge termés után, tavaly végre bőségesen volt barack, körte, szilva a fákon, így az élelmesebb gazdák fel is szedték a lehullott gyümölcsöket, és cefrét készítettek belőlük. Jól tették, mert idén ismét arról panaszkodnak a főzdék tulajdonosai, hogy kevés volt a gyümölcs – írta meg a Teol.

A tavalyi év után idén sem számítanak erős szezonra a pálinkafőzdék.

Fotó: Shutterstock

Tolna vármegyében egy átlagos évben szeptember közepén már javában dolgoznak a szeszfőzdék. 2023-ban azonban elég visszafogott a munka – árulta el a kölesdi Berényi István. Az ő körzetükben a tavaszi fagyok idő előtt leszüretelték a gyümölcsöt, így még fogyasztásra alkalmas sem nagyon jutott belőle, nemhogy pálinkának. Csupán kisebb megrendeléseik vannak, szilvából, barackból.

Három éve még huszonötezer liter pálinkát főzettek ki náluk, ám tavaly ennek csak harmadát, idén jó, ha a felét.

A szakember szerint ennek oka a kevés gyümölcs mellett az is, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy otthon készítik el a pálinkát. Ráadásul megváltoztak a szokások is, többen kisebb tételeket főzetnének le egyszerre, ezt azonban csak kevés szeszfőzdés vállalja. A főzetést választók egyébként jó minőségre vágynak, amit a házi előállítással nem biztos, hogy elérnek. Berényi kiemelte, hogy ez egy szakma, amihez érteni kell, és nem lehet könyvekből megtanulni.

Fotó: Shutterstock

A faddi székhelyű Dunarét Kft. vezetője, Csibor István azt mondta, náluk nincs szezon, mert folyamatosan működik a szeszfőzdéjük. Azonban azt ők is tapasztalják, hogy idén kevesebb a gyümölcs, emiatt a megrendelő is. A szakember szerint ez egy bizalmi szakma, szájról szájra terjed, hogy hol kinél érdemes főzetni. Az biztos, hogy hozzájuk visszajárnak a gazdák, nyilván ennek az az oka, hogy törekednek arra, hogy a legjobb minőséget hozzák ki a cefrékből.

A megye egyik legelismertebb pálinkafőzdéje a harci székhelyű Brill Pálinkaház Kft., melynek vezetője, Nagy Attila elmondta, náluk is elrajtolt a szezon, ám a tavaszi gyümölcsök közül nagyon keveset főzetnek ki a megrendelők. A meggy, cseresznye jó része elfagyott, most a szilvát hozzák, később talán a körtét, birset, majd kiderül, ezekből mennyi lesz. A szezon várhatóan december közepe környékén fejeződik be.

A pálinkát évszázadokkal ezelőtt gyógyszernek tekintették. Mátyás korában már különbséget tettek a gyümölcsből és a gabonából készült párlatok között. Az égetett szesz egyébként a 16. századig gyógyszernek számított.

Fotó: Shutterstock

A legtöbb szakértő szerint az otthon főzött pálinkák 70 százaléka nem megfelelő minőségű. Bevett szokás, hogy a földes, lehullott gyümölcsöt szedik össze, hogy az ne menjen kárba, holott jó pálinkát csak jó minőségű gyümölcsből lehet készíteni. Fontos ismérv az alkoholtartalom is, amit a pálinkafőzdékben pontosan beállítanak.

Egy friss felmérés szerint az emberek 18 százaléka szerint akkor jó a pálinka, ha a gyomorban tüzet rak, és 17 százalékuk véli úgy, hogy az erős, torkot kaparó nedű az ideális. A megkérdezettek 66 százaléka szerint az a jó pálinka, amelynek gyümölcsös az aromája, ugyanakkor lágy és harmonikus az íze.