Szatmári szilvapálinkából nem lesz hiány, jó lehet az idei termés

A szilvatermés országszerte erős szórást mutathat idén, ugyanis míg a termőterület nagyobbik felét adó Bács-Kiskun, Pest vármegyékben és a Dunántúlon gyenge termésre számítanak, addig a termőterület kisebbik részén, az észak-keleti országrészben közepes vagy jó termés ígérkezik.

Az országszerte 5848 hektárt kitevő szilvatermesztő területekről idén mintegy 40-50 ezer tonna termés érkezhet.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol 1636 hektáron terem a szilva, a legtöbben elégedettek a terméssel a Szon összeállítása szerint. A penyigei Lekvárda manufaktúrát is üzemeltető termesztő, Kőrösi Gábor például kiemelte, hogy az áprilisi fagyok még védett állapotukban érték a virágokat és később a csapadék sem hiányzott.

Fotó: Shutterstock

Horváth Ákos, aki Olcsván foglalkozik ökológiai gyümölcstermesztéssel pedig arról számolt be, hogy a nemtudomszilva-fákon már megkezdődött az érés és a virágzás és a termékenyülés idejét elkerülték a fagyok, majd volt bőven csapadék is, így akár a tavalyi termés duplája is összejöhet. Hozzátette azonban, hogy a termés minősége még kérdőjeles.

Batta Attila, a jándi Aranyszilva Pálinkafőzde vezetője ugyanakkor arról számolt be, hogy míg a lepotica szilvából már most is bőséges a kínálat, a nemtudom-szilvát sokan idő előtt kezdték el leszedni, noha mind a pálinka, mind a lekvár minősége az érett szilvából lesz a legjobb.