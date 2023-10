A virágok nagyságától függően hatszáz, ezer és ezerötász forintért kínáltak egy csokor krizantémot szombaton a szolnoki temetőnél, ami az árus elmondása szerint „csupán minimálisan drágább, mint tavaly”. Hétfőn a szigetszentmiklósi Flora Hungaria Nagybani Virágpiacon 400 forint volt az akciós ár, azaz múlt csütörtökihez képest 50 forinttal olcsóbb. Az akciót nyilván a mindenszentek közeledte indokolta, pedig a termesztők költségeinek növekedése, valamint a kínálat szűkülése miatt – más piacokhoz hasonlóan – akár jelentősebb is lehetne az áremelkedés. A tavalyi 17 millióhoz képest ugyanis idén 1,5-2 millió szállal kevesebb hazai krizantém kerül az árusokhoz, azonban a jelek szerint az idei mindenszentek, illetve halottak napja környéki kereslet kielégítésére ennyi is elég lesz, legyen szó akár cserepes, akár vágott fajtákról, kicsi, középnagy vagy óriási virágúakról. A virágpiacról érkező beszámolók szerint az import idén gyengébb minőségű, mint a hazai, több szakember szerint is nagyon szép virágokat termeltek a krizantémkertészek.

Szép virágokat termesztettek idén.

Fotó: Hüvösi Csaba / Nógrád Megyei Hírlap

A termeléscsökkenés oka, hogy öregszenek a termelők, a fiataloknak pedig nem vonzó ez a nagyon sok és fáradságos munkával járó tevékenység

– mondta a Világgazdaság érdeklődésére Kővári András, a Kővári Krizantém Kft. ügyvezetője, a Flora Hungaria Dísznövény-termesztői Egyesület elnöke. Mint elmondta, ahhoz, hogy a krizantémok halottak napi virágként nyíljanak ki, „időzíteni” kell a fejlődésüket, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy augusztus 20-a után két-három hétig este 6 órától reggel 7-ig fekete fóliával letakarják a növényeket. Ezt a munkát szombaton és vasárnap is el kell végezni, ami a fiatalok számára nem vonzó. Néhány kertész egyébként február elején is ültet krizantémot, amelyek anyák napjára, a ballagásokra és a jeles nyári névnapokra kerülnek virágpiacra, illetve a virágosokhoz.

Kevesebb termelőnek volt mentőöv mindenszentek

A Kővári Krizantém Kft. a fél országot ellátja virággal és dugvánnyal, így van információjuk arról, mennyien nem ültetnek az adott szezonban. Kővári András szerint a krizantémtermelést a zöldségtermelés kiegészítéseként, vagy csupán időszakosan végző háromezer család mostanra 2200-2500-ra csökkent. Az általa csak „utolsó mohikánnak” nevezett termelő, aki egész évben termelte a csokros krizantémot, szintén befejezi, mostantól csak a szezonális termelők maradnak.

NAK: magyar embernek magyar krizantémot Az idei sok napsütésnek köszönhetően a krizantémok hamarabb virágoznak, már érdemes keresni őket az árusoknál, illetve akár elő is rendelni – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A generációs problémán kívül az is nagy baja a krizantémkertészeknek, hogy – a Kővári András értékelése szerint rossz – uniós döntések következtében kivonják azokat a növényvédő szereket, amelyekkel eddig meg tudták védeni a virágokat a rovaroktól és a gombáktól. „Amit használhatunk, azzal gyakorlatilag kétnaponta kell védekezni, mert ezek kontakt szerek, vagyis akkor hatásosak, ha ott találják a kártevőket” – ecsetelte. A sok védekezés nemcsak a költségek emelkedése miatt okoz problémát, hanem az így könnyen kialakuló rezisztencia miatt.

A termelők az elmúlt években jelentős költségemelkedéseket voltak kénytelenek elkönyvelni, a Covid például gyakorlatilag megduplázta az inputanyagokra fordított összeget. Idén a nagyon sok napsütéses órát produkáló októberben a túl sok UV-sugárzás ellen egy réteg árnyékolóháló már kevés volt, ami szintén növelte a költségeket. Bár az energiaárak csökkentek, és a forint is erősebb, mint tavaly, az inputanyagok további 15-20 százalékkal drágultak.

Kővári szerint ugyanakkor a krizantémtermelők ezt a költségnövekedést semennyire sem tudják érvényesíteni áraikban. Virágárusok ugyanakkor arról számoltak be, hogy mivel emelkedtek a költségeik, emelték áraikat.

Halottak napja környékén kicsit kisebb arányú az import

Utóbbi oka a tavalyihoz képest csökkenő kereslet mellett a folyamatosan jelenlévő import is lehet. Ez az uniós csatlakozáskor már sok szegfű-, gerbera-, rózsa- és csokros krizantémtermesztő tönkremenetelét hozta. A jelenlegi piaci helyzetet nagyban befolyásolja, hogy tavaly az energiaárrobbanás miatt nem volt elég virág Nyugat-Európában, ezért felmentek az árak: a csokros krizantémot például 400-500 forintért hozták be. Kővári elmondta: mivel ezért sok zöldségtermesztő beszállt a krizantémtermesztésbe, most bruttó 150-200 forintért tudják adni az import csokros krizantémot, ami az öt évvel ezelőtti ár.

A hazai helyzet törékenységét jelzi, hogy ha az a három család, amelyik Lajosmizse és Dabas környékéről szállít több tízezer szál nagy virágú krizantémokat mindenszentekre, valami ok miatt ezt nem tette volna meg, azonnal elárasztotta volna a piacot az import áru. Amelyik egyébként egész évben jelen van, 90-95 százalékos arányban, a halottak napja idején – amikor több virágra van szükség – a hazai kínálat a szükséges mennyiség 20 százalékára elég.