Lezárták a Párizsba és más nagyvárosokba vezető utak egy részét a tiltakozó francia gazdákhétfő délután, míg a kormány 15 ezer rendfenntartót mozgósított, hogy elkerülhető legyen a rendbontás és a tiltakozások is nyugodt mederben maradjanak. A gazdák és a kormány arról is megállapodtak, hogy a gazdák a városokon kívül maradnak.

A határozatlan idejű blokádot a párizsi régióban és Észak-Franciaországban hétfő délután 2-kor kezdte el a legjelentősebb francia mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet, az FNSA és a Jeunes Agriculteurs (Fiatal gazdák) nevű szervezet, nyolc blokádponton a párizsi régió főbb autópályáin, alig pár kilométerre a főváros körüli körgyűrűtől.

Fotó: Bertrand Guay / AFP

A belügyminisztérium pedig már vasárnap este bejelentette a 15 ezer rendőr mozgósítását, hogy megakadályozzák a traktorok bejutását Párizsba és más nagyvárosokba. Gérald Darmanin belügyminiszter ugyanakkor visszafogott fellépést kért a rendőröktől, akik nem lépnek fel a blokádpontokon, hanem biztosítják a tüntetés helyszíneit. Mint mondta, Emmanuel Macron francia elnök arra adott utasítást, hogy

a rendőrök biztosítsák, hogy a traktorok ne menjenek be Párizsba és más nagyvárosokba és ne okozzanak rendkívüli fennakadásokat, valamint azt is, hogy Rungis, az ország legnagyobb nemzetközi nagybani piaca, és a párizsi repülőterek elérhetők maradjanak és fennakadások nélkül működhessenek.

A frissen kinevezett új miniszterelnök, Gabriel Attal pedig gyors előrelépést ígért a gazdák tiltakozásira válaszul. A kormányfő már péntek este a mezőgazdaságban használt nem közúti gázolaj adójának tervezett emelésének visszavonását jelentette be, valamit tíz adminisztratív egyszerűsítő intézkedést is. Az FNSA szerint azonban a kormányfő bejelentései a gazdák megnyugtatására minimálisak voltak, és nem elégítették ki az elvárásokat, ezért folytatódik a tiltakozó megmozdulás.

Hétfőn a gazdák nagyobb erőkkel vonultak utcára a hétvégi relatíve kevés tiltakozó akció után, így

a fővárosi agglomerációban nyolcszáz traktor 16 autópályán állított fel útzárakat.

A megállapodást nehezíti, hogy a francia sajtó által megkérdezett gazdák követelései egyáltalán nem egységesek, attól függenek inkább, hogy a madárinfluenza által sújtott baromfitenyésztőkről, bortermelőkről, biozöldség-termesztőkről vagy nagyüzemi gabonatermesztőkről van épp szó.

A kormány és az FNSA az elmúlt években már több kompromisszumot is kötött, legyen szó például a víz vagy a növényvédőszerek adójáról, a gazdák most azonban főként a jövedelmük csökkenése és az adminisztratív terheik miatt elégedetlenek. Továbbá azt is szeretnék elérni, hogy a növényvédő vegyszerekre ne legyen több korlátozás és legyen gyorsabb a kártalanítás a természeti csapások után.