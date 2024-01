A Somogy vármegyei Kaposvár településen található az a nagyjából 39 ezer hízópulykát számláló telep, ahol az állattartó az állatok megemelkedett elhullását tapasztalta. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma a vírus H5N1-es altípusát mutatta ki az elhullott állatokból vett mintákból.

Fotó: Stacey Kay Photography

Az okokat feltáró járványügyi nyomozás még folyamatban van, ugyanakkor az állomány ‒ már a gyanú alapján megkezdett ‒ felszámolása be is fejeződött. A gazdaság körül a járványügyi szakemberek a szabályoknak megfelelően kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 kilométer sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet is.

A szóban forgó eset is igazolja, hogy a magas patogenitású madárinfluenza vírusa bárhol megjelenhet az országban. Ha a járványügyi helyzet összességében kedvezően alakul, a hatóság az ország nagy részében rövidesen feloldhatja a korlátozást a jelenleg még az alatt álló területeken. Figyelembe kell azonban venni, hogy a betegség elszórtan továbbra is jelen van hazánkban. A fertőzés elleni védekezés érdekében a járványügyi előírások teljes mértékű betartása a továbbiakban is kiemelt jelentőségű lesz. Az állattartóknak mindent meg kell tenniük, hogy baromfiállományuk se közvetlen, se közvetett módon ne érintkezhessen vadon élő madarakkal.