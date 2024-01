„Novemberben egy komoly madárinfluenza-járvány indult el Magyarországon is, ami az év utolsó heteiben befolyásolta a baromfiágazat teljesítményét. A tavalyi termelésről egyelőre novemberig állnak rendelkezésre statisztikák., ezek pedig a legtöbb baromfifajnál emelkedést mutatnak” – mondta a Világgazdaságnak Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács igazgatója. A tavalyi baromfitermelésről egyelőre éppen novemberig állnak rendelkezésre statisztikák, amelyekből növekedés szűrhető le annak ellenére is, hogy az év végi teljesítményt nyilvánvalóan lefelé korrigálja, hogy novemberben újra felütötte a fejét a madárinfluenza-járvány.

A csirkehús fogyasztása növekvő pályán maradhat.

Fotó: Shutterstock

A tavalyi év első tizenegy hónapjának adatai alapján a csirke (élő súlyban mért) felvásárlása például 6,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami 456,769 ezer tonnát jelent. A pulyka felvásárlása viszont novemberig csak az előző év 821 százalékát érte el a 61,16 ezer tonnával. A csökkenésben nagy szerepe volt annak, hogy 2022 őszén leállt a Gallfood kecskeméti pulykafeldolgozó. Hízott libából 39,5 százalékos növekedéssel 8924 tonnát, húslibából pedig 22 százalékkal többet, 10,609 ezer tonnát vettek meg a felvásárlók. A pecsenyeliba, mint kategória ugyanakkor szinte már nem is tekinthető érdemi szereplőnek, hiszen novemberig 86 tonnára esett vissza a felvásárlás, ami 44 százaléka a tavalyi 194 tonnának.

Lejtőn a pulykaágazat, de legalább nem tilos a csőrkurtítás Az utóbbi években egyaránt csökkent a pulykaállomány, a -vágás, és a -fogyasztás is, pedig a pulyka húsa megfelel a mostanában előtérbe került fogyasztói elvárásoknak. A piaci szereplők keresik az eszközöket a fogyasztás növeléséhez, és bíznak benne, hogy a pulykatartás során alkalmazott egyes eljárásaikban nem kötnek bele az állatvédők.

Nagymértékben, 80 százalékkal emelkedett ugyanakkor a mulard kacsa felvásárlása, ebből az egy évvel korábbi 7680 tonna után novemberig 13877 tonna, míg a pecsenyekacsából ugyanebben az időszakban 13,7 százalékkal több, 62839 tonna került a vágóhidakra.

A csirkehús népszerűsége miatt bizakodnak a baromfipiacon

Ha a madárinfluenza miatti decemberi kiesésekkel is kalkulálunk, akkor nagy iparági átlagban 5,6 százalékos lehet a 2023-as növekedés az előző évhez képest – osztotta meg becslését Csorbai Attila. Mint elmondta, az a legfeltűnőbb a mostani madárinfluenza-kitörésekben, hogy míg korábban elsősorban az extenzívebben tartott víziszárnyas-fajoknál jelentkeztek, és az Alföld ilyen telepekkel sűrűn ellátott régióiban lángolt a járvány, most területileg elszórtabban bukkant fel az influenzavírus, és az intenzíven tartott fajoknál, illetve egy-egy termékpályán a szintén intenzívebb, zártabb tartási szakaszokban nagyobb arányban jelent meg.

Jellemző, hogy több pulykaállomány volt érintettje madárinfluenzának, és a zártabb tartásban jelent meg a vírus: a legutóbbi madárinfluenza-kitörést például a héten jegyezték fel egy pulykaállományban Somogyban.

A madárinfluenza terjedésének vagy csitulásának üteme megjósolhatatlan, ahogyan az ukrán import esetleges uniós szintű kezelése is, így most az idei várakozások inkább megérzéseknek számítanak – fogalmazott a BT-igazgató. Az optimista előrejelzés szerint a csirke továbbra is növekedési pályán marad, ahogy az elmúlt 6-10 évben is szépen hozta a 4-5 százalék körüli bővülést. Mindezt nyilván annak is köszönhetően, hogy

átalakulnak az étkezési szokások, a csirkehús pedig más húsfélék rovására nagyobb szerepet kap a táplálkozásban.

A pulykaágazat idei éve ugyanakkor egy nagy kérdőjel, mert az jól látszik, hogy a válságok megviselték ezt a termékpályát.

Tízmilliárdokat visz el a kártérítés

A madárinfluenza jelentős gazdasági kárát mutatja az Agrárminisztérium statisztikája, amit a tárca a Világgazdaság kérésére juttatott el szerkesztőségünkbe. Ebből kiviláglik, hogy az elmúlt évek járványai következtében kártalanítás címén 2022-ben 19,9 milliárd, 2023-ban pedig 18,1 milliárd forintot fizettek ki a költségvetésből. Növeli a kárt, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-járványokban, járványonként többmilliós nagyságrendű baromfi telepítése hiúsult meg, úgy, hogy telepenként jellemzően egy-két termelési ciklus maradt ki.

Érdeklődésünkre a minisztérium közölte a leölt állatok számát is. Adataik szerint 2021 őszétől 2022 január végéig 2,346 millió, 2022 tavaszán 3,356 millió, 2022 őszétől 2023 tavaszáig 2,176 millió, 2023 őszétől pedig a még nem lezárt ciklusban 1,533 millió baromfit kellett elpusztítani.