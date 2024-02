Üzentek a gazdák: nem engedünk be semmilyen ukrán mezőgazdasági terméket Az Európai Unión kívülről érkező termékekre is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint amilyeneket az uniós gazdálkodóknak be kell tartaniuk, Brüsszel pedig végre saját gazdái érdekeit védje, ne pedig az európai vidéket próbálja tönkretenni intézkedéseivel – egyebek mellett ezeket követelték a gazdaköri érdekképviselet által a záhonyi határátkelőhöz szervezett tüntetésen felszólalók.