Ukrajna kiszorítja Oroszországot a török ​​napraforgóolaj-piacról

Törökország egyre több ukrán napraforgót importál, sőt, már kész olajat is vásárol, miután több okból is csökkent a Törökországban betakarított napraforgó mennyisége. Az ukrán eladók ezzel részben az orosz exportőröktől vettek el piacot, de a magyar gazdák az oroszoknál is rosszabb helyzetben vannak.

2024.02.12. 09:19 | Szerző: B. H. L.

Az elmúlt néhány évben Törökország volt az oroszországi termelésű napraforgóolaj fő vásárlója, de 2022-ben, a „gabonamegállapodás” megnyitása után Ukrajna megkezdte a napraforgó aktív exportját a térségbe – erről Mihajlo Malcev, az Orosz Föderáció Olaj- és Zsírszövetségének ügyvezető igazgatója nyilatkozott UkrAgroConsultnak. Fotó: Shutterstock A nyilatkozatot, amely szerint Törökország áttért a már dömpingmennyiségben érkező ukrán napraforgóolaj importjára, az ukrán Unian hírügynökség idézi. Törökország azonban továbbra is a harmadik helyen áll az Oroszországból importált olaj- és zsírtermékek mennyisége alapján. Törökországnak épp jókor jött az ukrán napraforgó A szakértő tájékoztatása szerint tavaly Ukrajna aktívabbá vált feldolgozószektora védelmében, ezért kevesebb napraforgót szállít külföldre, Törökországban viszont csökkent e növény betakarítása a földrengések és a kedvezőtlen időjárás miatt. Ezért az ország több terméket vásárol külföldön. Ugyanakkor a 2023-as eredmények szerint Törökország mintegy harmadával csökkentette az Orosz Föderációból származó napraforgóolaj-vásárlást, de továbbra is kulcsfontosságú piac marad az orosz exportőrök számára. Törökország a fekete-tengeri térségben a napraforgó és a napraforgóolaj fő vásárlója. Csak a belföldi szükségletek fedezésére évente hozzávetőleg 1,4 millió tonna napraforgóolajra van szüksége, emellett nagyjából ugyanennyi terméket is exportál. Elfoglalta a magyar helyét is több ukrán agrártermék A Magyarországról tavaly exportált napraforgó mennyisége 142,7 ezer tonna volt az első három negyedévben, 33,9 százalékkal kevesebb, mint 2022 azonos időszakában. Az ebből származó bevétel ezzel arányosan, 31,2 százalékkal 129,5 ezer euróra esett. Mostanra gyakorlatilag a teljes gabonakivitel leállt. Magyarország a 2020–2021-es gazdasági évben 24 840 tonna gabonát importált Ukrajnából, a 2022–2023-as évben ennek a hetvennégyszeresét, 1 830 098 tonnát. A magyar gazdálkodók csak nagyon alacsony áron tudnak eladni a szakmai érdekképviseletektől származó adatok szerint. A malmi búza érvényesíthető tonnánkénti ára a magyar gazdálkodók számára 130–170 euró, míg a világpiaci 230 euró.

Ugyanez a napraforgó esetében 235–330 euró a 430 eurós világpiaci ár helyett.

A kukoricát 115–160 euróért tudják eladni, míg a világpiacon 190 euró érhető el.

A repce érvényesíthető ára 345 euró tonnánként, míg a világpiaci ár 420 euró.