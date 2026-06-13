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Európai Bizottság
Ursula von der Leyen
uniós költségvetés

Fellázadtak a legnagyobb tagállamok, elegük lett: Ursula von der Leyen áldozati bárány, darabokra fogják szedni – most dől el, mennyi uniós pénz jut Magyarországnak

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A jövő heti csúcson egyeztetnek a tagállamok Ursula von der Leyenekék tervéről. A fiskálisan konzervatívok a hétéves költségvetés jelentős csökkentését követelik. Kétezermilliárd euró fölött osztozkodnak, Néemtország, Ausztria és a svédek is tízmilliárdokat spórolnának. Nagy kérdés, Magyarország melyik táborral tart majd.
M. Cs.
2026.06.13, 06:00

Fellázadtak az Európai Unió tagállamai a tervezett hétéves költségvetés ellen: a soros ciprusi elnökség majdnem 2 százalékos csökkentést javasol. A fiskálisan konzervatív országok Németország vezetésével azonban még ennél is tovább mennének és nagyobb vágást követelnek. A vita most kezdődik igazán, de egy dolog biztos: az eredeti bizottsági javaslatot nem fogják elfogadni, az a brüsszeli szakzsargonban csak áldozati bárány, amelyet a tagállamok ízekre fognak tépni.

hétéves költségvetés
Ursula von der Leyen nyújtotta be a hétéves költségvetés tervezetét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság eredetileg kétezermilliárd eurós költségvetési javaslatot terjesztett be a 2028–2034-es időszakra – ez a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,26 százaléka – emlékeztetett tudósításában a Brussels Times.

A soros ciprusi elnökség ezt csütörtökön beterjesztett javaslatával mai árakon 37 milliárd euróval vágná meg,

így a hétéves büdzsé a GNI 1,23 százaléka lenne – vagy 1,13 százaléka, ha nem számítják bele a Covid–19 gazdaságélénkítési alap, a NextGenerationEU visszafizetéseit.

A növekedés még így is jelentős lenne, mert a jelenlegi hétéves költségvetés a GNI 1,11 százalékáról indult a koronavírus-alap nélkül.

Senkinek nem tetszik a hétéves költségvetés javaslata

Nemcsak a tagállamok elégedetlenek, az Európai Parlament is bírálta korábban a bizottság javaslatát, mondván, hogy az nem alkalmas a jelenlegi kihívások kezelésére, miközben megőrzi a főbb uniós programokat.

A törvényhozás azonban a bizottság által javasolt GNI-százalékot nagyrészt változatlanul hagyná, de kizárná a koronavírus-hiteltörlesztéseket a költségvetési felső határokból. Ez a kiigazítás körülbelül 200 milliárd eurónyi többletfinanszírozási lehetőséget teremtene a hétéves időszakban.

A ciprusi javaslatot a jövő heti brüsszeli csúcson vitatják meg az uniós vezetők.

A fukarok nagyobb csökkentést akarnak

A fiskálisan konzervatív nettó befizetők, a „fukarok”,

  • Németország, 
  • Ausztria, 
  • Hollandia, 
  • Svédország 
  • és Dánia 

azonban még a ciprusinál is nagyobb csökkentéseket szeretnének.

Szerintük a tervezett uniós költségvetés „finanszírozhatatlan, kiegyensúlyozatlan és rossz fókuszú”. „Az összvolumen továbbra is túl magas egy olyan időszakban, amikor a fiskális mozgástér korlátozott Európa-szerte, és a nehéz döntések elkerülhetetlenek” – jelentette ki Eelco Heinen holland pénzügyminiszter, aki szerint a ciprusi tárgyalási dokumentum Hollandia számára elfogadhatatlan.

Nagyon messze vagyunk egymástól. Húszszázalékos csökkentést akartunk, és két százalékot kaptunk

– mondta egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata a Politicónak.

A fukarok a Financial Times tudósítása szerint azzal érvelnek, hogy a csökkentéseket egyenletesen kell elosztani a kiadási területeken, hogy garantálják a biztonság és a növekedés finanszírozását.

Euro Banknotes Photo Illustrations
A fukarok sokkal nagyobb csökkentést akarnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Különösen felbosszantja őket, hogy Ciprus a legnagyobb, 3,9 százalékos vágást az innovatív cégek támogatására létrehozott 410 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alap és a fenntartható fejlődés, a béke és a stabilitás világszintű előmozdítását célzó Globális Európa Alap esetében javasolja.

Sürget az idő, jövőre fontos választások lesznek

A két tábor abban is megosztott, hogyan finanszírozzák az uniós kiadásokat. Az egyik csoport a világjárvány alatt felhalmozott közös adósság átütemezését és a több nettó befizető által élvezett járulék-visszatérítések eltörlését szeretné.

Az ellenzők azzal érvelnek, hogy a megtakarítások korlátozottak lennének, és ragaszkodnak ahhoz, hogy a visszatérítéseket fenn kell tartani.

Az idő mindenesetre sürget, a 27-ek decemberre megállapodásra akarnak jutni,

mert jövőre választás lesz Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban.

EU Foreign Affairs Ministers Meeting In Brussels
Decemberig dűlőre akarnak jutni a következő költségvetésről / Fotó: NurPhoto via AFP

Különösen azt akarják elkerülni, hogy egy esetleges új, radikálisan jobboldali francia elnök megfúrja a megállapodást.

Vannak támogatói is a ciprusi javaslatnak

A nemzeti fővárosok Ciprus javaslatára adott reakciója korai jelzést ad arról, hogy ez az ütemterv megvalósítható-e.

„Ezek csak az első számok, amelyeket az asztalra tettek, de kiindulási alapot adnak a tárgyalásokhoz” – nyugtatott Marilena Raouna, Ciprus európai ügyekért felelős miniszterhelyettese.

A fukarokkal ellentétben déli és keleti tagállamok egy csoportja Olaszország, Spanyolország és Lengyelország vezetésével 

támogatja a nagyobb költségvetést,

és nagyrészt üdvözölte a ciprusi javaslatot, különösen azokat a módosításokat, amelyek megmentik a csökkentéstől a mezőgazdasági termelőknek és a régióknak nyújtott anyagi támogatást.

Számukra külön győzelem, hogy a ciprusi elnökség javaslata ötmilliárd euróval növelte a kifizetéseket tizenöt olyan országnak – köztük Görögországnak, Portugáliának és a balti államoknak –, amelyek bruttó nemzeti jövedelme az uniós átlag 90 százaléka alatt van.

Uniós pénzek

Uniós pénzek
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