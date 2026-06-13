Fellázadtak a legnagyobb tagállamok, elegük lett: Ursula von der Leyen áldozati bárány, darabokra fogják szedni – most dől el, mennyi uniós pénz jut Magyarországnak

Fellázadtak az Európai Unió tagállamai a tervezett hétéves költségvetés ellen: a soros ciprusi elnökség majdnem 2 százalékos csökkentést javasol. A fiskálisan konzervatív országok Németország vezetésével azonban még ennél is tovább mennének és nagyobb vágást követelnek. A vita most kezdődik igazán, de egy dolog biztos: az eredeti bizottsági javaslatot nem fogják elfogadni, az a brüsszeli szakzsargonban csak áldozati bárány, amelyet a tagállamok ízekre fognak tépni.

Ursula von der Leyen nyújtotta be a hétéves költségvetés tervezetét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság eredetileg kétezermilliárd eurós költségvetési javaslatot terjesztett be a 2028–2034-es időszakra – ez a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,26 százaléka – emlékeztetett tudósításában a Brussels Times.

A soros ciprusi elnökség ezt csütörtökön beterjesztett javaslatával mai árakon 37 milliárd euróval vágná meg,

így a hétéves büdzsé a GNI 1,23 százaléka lenne – vagy 1,13 százaléka, ha nem számítják bele a Covid–19 gazdaságélénkítési alap, a NextGenerationEU visszafizetéseit.

A növekedés még így is jelentős lenne, mert a jelenlegi hétéves költségvetés a GNI 1,11 százalékáról indult a koronavírus-alap nélkül.

Senkinek nem tetszik a hétéves költségvetés javaslata

Nemcsak a tagállamok elégedetlenek, az Európai Parlament is bírálta korábban a bizottság javaslatát, mondván, hogy az nem alkalmas a jelenlegi kihívások kezelésére, miközben megőrzi a főbb uniós programokat.

A törvényhozás azonban a bizottság által javasolt GNI-százalékot nagyrészt változatlanul hagyná, de kizárná a koronavírus-hiteltörlesztéseket a költségvetési felső határokból. Ez a kiigazítás körülbelül 200 milliárd eurónyi többletfinanszírozási lehetőséget teremtene a hétéves időszakban.

A ciprusi javaslatot a jövő heti brüsszeli csúcson vitatják meg az uniós vezetők.

A fukarok nagyobb csökkentést akarnak

A fiskálisan konzervatív nettó befizetők, a „fukarok”,

Németország,

Ausztria,

Hollandia,

Svédország

és Dánia

azonban még a ciprusinál is nagyobb csökkentéseket szeretnének.

Szerintük a tervezett uniós költségvetés „finanszírozhatatlan, kiegyensúlyozatlan és rossz fókuszú”. „Az összvolumen továbbra is túl magas egy olyan időszakban, amikor a fiskális mozgástér korlátozott Európa-szerte, és a nehéz döntések elkerülhetetlenek” – jelentette ki Eelco Heinen holland pénzügyminiszter, aki szerint a ciprusi tárgyalási dokumentum Hollandia számára elfogadhatatlan.

Nagyon messze vagyunk egymástól. Húszszázalékos csökkentést akartunk, és két százalékot kaptunk

– mondta egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata a Politicónak.