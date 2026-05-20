Totális fordulat, először szólalt meg a Tisza az ukrán gabona botrányáról: elismerték, hogy súlyos hibát követtek el, célt ért a Fidesz – "A kormányzat sürgős intézkedéseket tett"

Reagált a Világgazdaság megkeresésére a Tisza-kormány a kedden kirobbant botrány kapcsán: akkor derült ki, hogy immáron egy hete szabadon áramolhat be Magyarországra a korábban kitiltott ukrán gabona.

A szerdán délután az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztériumtól kapott írásbeli válasz bár nem válaszolta meg a lapunk által feltett valamennyi kérdést, de érdemben közölt részleteket arról, hogyan alakult ki a jelenlegi súlyos helyzet.

Ahogy arról beszámoltunk, fű alatt a Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát, így a szállítmányok már egy hete beérkezhetnek Magyarországra.

Május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

Az Agroinform.hu cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a

búza,

kukorica,

napraforgómag,

repcemag,

liszt,

baromfihús,

tojás.

A sor még hosszan folytatható. A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.

Ahhoz képest, hogy milyen fajsúlyos ügyről van szó – hiszen alapjaiban érinti az élelmiszer-biztonságot, illetve a magyar gazdák megélhetését –, a Tisza-kormány egyáltalán nem beszélt eddig a kérdésről. A Fidesz lépett először, a javaslatukat Gulyás Gergely frakcióvezető ismertette szerda délelőtt.

A Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai – kezdte szerdai bejelentését a közösségi médiában. Rámutatott, hogy a kormány most például elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását.