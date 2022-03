Miért keletkeznek forgalmi dugók?

Abban biztos egyetértünk mind, hogy legjobb elkerülni a forgalmi dugókat. Tudnánk másra is fordítani azt az időt és energiát, amit a tömegközlekedési eszközön vagy saját közlekedési eszközön várakozva elveszítünk. Az egyén döntése viszont közrejátszik abban, mekkora eséllyel alakul ki dugó. Tarthatnánk „egészséges” követési távolságot. Vagy több munkatársunkkal összebeszélhetnénk, hogy együtt utazzunk a munkahely és egy csomópont közt, így csökkentve az úttesten elfoglalt helyek számát. Természetesen az is komoly faktor, hogy csökken vagy nő egy adott út, útszakasz áteresztőképessége, valamint, hogy mennyien ülnek autóba vagy választanak más közlekedési módot. Érdemes elolvasni az Alapjárat cikkét, amiben egy nemzetközi tanulmány eredményeit boncolgatják.

Egyéni megoldások

Ugye sokunkat frusztrál, amikor rohannunk kell, mégsem tudunk haladni a lassan guruló autók között. Üljünk buszon vagy saját autóban, mind a kiutat keressük. Nézünk jobbra, nézünk balra, aztán észrevesszük az önfeledten suhanó bicikliseket, rollereseket. Beszéljünk hát a mikromobilitásról!

A mikromobilitás fogalma azt jelenti, hogy alacsony sebességre képes járműre szállunk. (Alacsony sebesség alatt értsünk legfeljebb 25 km/h-t.) Biciklivel szinte mindenki utazott már, ezért inkább az újabb módira térnénk rá, az elektromos rollerek használatára.

Fotó: pixabay

Mit érdemes tudni az elektromos rollerekről?

· Míg a személyautók és a tömegközlekedési eszközök nagy mennyiségű CO2-t bocsátanak ki, addig az elektromos rollereknek zéró az emissziós mértékük. Felmerülhet a kérdés, hogyan lehet ennyire környezetbarát, ha az akkumulátort árammal kell tölteni… Ha a töltőállomásokon megújuló energiából nyerik az áramellátást, 100%-osan környezetbarátnak tekinthetjük ezeket az eszközöket. (Természetesen, mint mindennek, van hátránya is; jelen állás szerint az akkumulátorok gyártása még korántsem környezetbarát, azonban a fejlesztők törekednek arra, hogy minél hamarabb feltalálják a szilárd testű akkumulátorok gyártásának módját.)

· A fenntarthatóság mellett fontos megemlítenünk, hogy ellentétben a tömegközlekedési eszközökkel, az elektromos rollerek háztól-házig visznek, ezzel kényelmesebbé téve közlekedésünket.

· Ráadásul, a rollerek szállítása sem okoz problémát, hiszen összecsukva kis helyen is elférnek, nem kell azzal bajlódnunk, hogy egy „parkoló helyet” keressünk járművünknek.

Fotó: pixabay

Honnan szerezhető be egy elektromos roller?

Ha nem szeretnénk „kockáztatni”, egy komolyabb összeget költeni egy e-roller vásárlására, akkor érdemes igénybe venni valamely rollerkölcsönző cég szolgáltatását. Miután hozzászokunk a rollerek adta előnyökhöz és még mindig nem ruháznánk be egy saját eszközre, akkor sem kell aggódni; gyakran kedvezményes áron, bérleti szerződéssel is lehet használni rollereket. Majd, ha már elköteleződünk eme közlekedési eszköz mellett és van elegendő megtakarításunk, beruházhatunk egy rollerre. Akkor már csak a beszerzési forrás marad kérdés.

A nagyobb sportáruházakban találhatók e-rollerek, s persze webáruházakból is rendelhetünk egy csinos darabot. És még az Aldi akciós újságban is találni alkalmanként ajánlatot elektromos rollerre. Nemhiába, verseny van ezen a téren is.

Szabályok és körültekintő viselkedés

Az ember hajlamos nemtörődöm módon viselkedni, ha nem a saját tulajdonú tárgyáról van szó. Márpedig nagyvárosokban lehetőség van bérelni mikromobilitáshoz való járműveket. Ha kihasználunk egy ilyen lehetőséget, járjunk el körültekintően és óvatosan a használatkor. Ne hagyjuk a járda közepén a rollert, biciklit, mert ezzel balesetveszélyes helyzeteket idézhetünk elő. Ha meghibásodott a járművön valami, értesítsük a bérbeadót. Ha mi tehetünk a meghibásodásról, vállaljuk a felelősséget hibánkért. (A cserbenhagyásról sokat-sokat lehetne írni.)

Szóval elegünk van a városi dugókból? Rollerre, biciklire fel! Gyorsabban jutunk el végcélunkhoz, mint autóval.