Több mint hárommillió alternatív hajtású járművet (NEV: New Energy Vehicle) értékesített világszerte a BYD, ezzel a NEV-piac világszintű vezetője 2022 után 2023-ban is – közölte a vállalat. A közlemény szerint a BYD a világ tíz legnagyobb autógyártója közé lépett, és megőrizte vezető helyét a kínai piacon. Kiemelték: a vállalatcsoport nemzetközi piaci jelenléte is nagyot nőtt 2023-ban, ugyanis exportja 334,2 százalékkal emelkedett, ami 242 765 exportált autót jelent.

Fotó: AFP

A decemberi értékesítés 341 043 darabbal zárt, ez önmagában is 45 százalékos növekedés,

az éves végeredmény pedig 3 024 417 darab világszerte, a többlet 61,9 százalékos a 2022-es évhez viszonyítva.

Az 1995-ben akkumulátorgyártóként alapított BYD ma már sokrétű üzleti tevékenysége kiterjed az autóiparra, a vasúti közlekedésre, az új energiára és az elektronikára. Több mint 30 ipari parkkal rendelkeznek Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Brazíliában, Magyarországon és Indiában.

A vállalat decemberben jelentette be, hogy Szegeden építi meg első európai üzemét . A tavaly szeptemberig több mint 20 ezermilliárd forintnyi bevételt elérő, nagyjából 630 ezer embernek munkát BYD nem akkumulátorokat, hanem elektromos autókat fog előállítani Magyarországon.

A cég 2023 első három negyedévében 24,938 milliárd jüant (mintegy 3,21 milliárd eurót) fordított kutatási és fejlesztési tevékenységeire, ez a tavalyi ráfordításokat alapul véve 129,42 százalékos teljesítmény. A kutatási és fejlesztési ráfordítások ebben az időszakban jelentősen meghaladták a nettó profit mértékét is – ismertette egy korábbi közleményében a cég.