A kínai elektromosautó-gyártó, a BYD hétfőn küldte a szalonokba új plug-in modelljét, a Qin Plus DM-i szedán új változatát. Az autó legnagyobb érdekessége az ára, hiszen a vállalat 20 százalékkal csökkentette az árat az előző modellhez képest.

Szuperolcsó plug-in hibridet dobott piacra a BYD, ezzel átírja a játékszabályokat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BYD új autójának az induló ára 79 800 jüan, ami átszámolva négymillió forint

A Qin Plus hibrid olyan autókkal versenyezhet a vásárlók kegyeiért, mint a Nissan Sylphy vagy a Volkswagen Lavida.

Válaszokat keres és talál az autóipar a kínaiak nyomulására

A hagyományos autóipar vezető szereplői lázasan keresik a receptet a kínai elektromosautó-gyártók nyomulásának visszaszorítására. Azt ugyanis legfeljebb adminisztratív eszközökkel, vámok kiszabásával és emelésével tudnák a legkönnyebben megakadályozni, ám ez állami hatáskör, amire legfeljebb ráhatásuk lehet a munkahelyek elvesztésével, az iparág leépülésével mint következménnyel riogatva.

Amit maguk is megtehetnek, és rá is vannak szorulva, az a versenyképességük növelése, ami az áraik leszorítását eredményezi, lehetőleg úgy, hogy eközben a profitmarzsok ne sérüljenek menthetetlenül. Ha árban is le tudnak jönni a kínaiak szintjére, onnantól már nem kérdés, hogy a vásárlók a hazait választják.

Legalábbis Nyugaton, hiszen a kínai autógyártók az olcsóság oltárán szemrebbenés nélkül képesek feláldozni a minőséget.

A cél tehát világos, lobbizni a kormányoknál a dömpingáras kínai blokkolására, s eközben növelni a versenyképességet. Az Egyesült Államokban a politikai támogatás adott, ott kínai autó úgy tud labdába rúgni, ha helyben gyártják, helyi munkaerővel, helyben készült részegységekkel.