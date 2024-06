Kylian Mbappé és Pista – jogosítvány nélkül jár luxusautókkal a Real Madrid francia sztárja

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: Kylian Mbappé a Real Madrid labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A francia válogatott játékos a Paris Saint-Germaintől ingyen szerződött a minap a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol együtteshez, amelyben a hírek szerint évi nettó 25 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 9,8 milliárd forint) keres majd.

A 25 éves világklasszis csatár 110 millió dolláros (39,69 milliárd forint) éves jövedelméből 90 milliót (32,47 milliárd forint) szerzett a pályán nyújtott teljesítményével, 20 millió dollár (7,22 milliárd forint) pedig a különböző szponzori megállapodásokból folyt be.

Érdekesség, hogy bár Mbappénak nincs jogosítványa, ez mégsem akadályozza abban, hogy jobbnál jobb autókat tartson a garázsában. Az Alapjárat összegyűjtötte, milyen kocsikkal jár – pontosabban: milyenekkel hozzák-viszik.

1. Ferrari 488 Pista (573 ezer dollár, 206,73 millió forint)

A Ferrari 488 Pista Spider 2,85 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 kilométer per órára, és csupán további 5,15 másodpercre van szüksége, hogy elérje a 200 kilométer per órás sebességet. A maximális sebessége 340 kilométer per óra. A 3,9 literes, kétszeres turbófeltöltésű V8-as motorral rendelkező szuperjárgány 720 lóerős teljesítményét 8000-es fordulatszámon adja le.

Kylian Mbappé autókollekciójának ékköve a Ferrari 488 Pista / Fotó: Shutterstock

2. Ferrari Hybrid SF90 Stradale (467 ezer dollár, 168,49 forint)

Az Alapjárat szerint ez a szuperautó az első Ferrari, amely plug-in hibrid technológiával rendelkezik, mivel

a 3,9 literes,

V8-as,

ikerturbós motor mellett

három elektromos is helyet kapott a járműben (egy a váltó, egy-egy pedig az első kerekek felett).

Az összesített teljesítmény így 986 lóerő, ami miatt érthető, miért kerül ennyibe.

Ferrari Hybrid SF90 Stradale / Fotó: Shutterstock

3. Mercedes-Benz V-Osztály (146 ezer dollár, 52,67 millió forint)

A Mercedes harmadik generációs V-osztálya 2,0 literes benzinmotorral, vagy 1,6, 1,7, 2,0 és 2,2 literes dízeles hajtással érhető el jelenleg. Kylian Mbappét eddig csak a hagyományos meghajtású modellekben lehetett látni.

Minden változat közös jellemzője, hogy tervezésnél a közlekedésbiztonsági szempontokat vették alapul. A parkolócsomag visszagurulás-gátlóval, opcionálisan 360 fokos kamerával segít a magabiztos be- és kiparkolásban. Számos, korszerű segédrendszer – mint a sávtartó-, fék-, távolság- és holttér-asszisztens – a biztonságos vezetést támogatja, és hozzájárul a közlekedésben részt vevők védelméhez.

Mercedes-Benz V-Osztály / Fotó: Shutterstock

4. Volkswagen Touareg (130 ezer dollár, 46,90 millió forint)

A Touareg két változatban kapható: dízel- és benzinmotorral. A gázolajos 2967 és 4921, a benzines 3598 és 4163 köbcentiméteres. Az autó automata váltóval rendelhető. Mbappéé egy ötüléses és négyhengeres kocsi.

Volkswagen Touareg / Fotó: Shutterstock

5. Volkswagen Multivan (87 ezer dollár, 31,39 millió forint)

A kisbusz hetedik generációja rengeteg motorral érhető el: 1,5 és 2,0 literes benzinessel, 1,4 literes hibriddel, valamint 2,0 literes dízelessel. A Multivan hetedik generációja a szakértők szerint a Mercedes Vito legújabb verziójának szintjén áll, és luxusban is hasonló síkon mozog a két jármű.

Volkswagen Multivan / Fotó: Shutterstock

6. Volkswagen Tiguan (61 ezer dollár, 22 millió forint)

Főképp a Volkswagen konszernnel állt partnerségben a francia futballista, ezért is volt rengeteg VW és Audi a tulajdonában. A hatalmas SUV, a Tiguan legújabb, harmadik generációs típusa több motorváltozatban is kapható: benzines, dízeles vagy hibrid hajtással is.

Volkswagen Tiguan / Fotó: Shutterstock

7. Volkswagen ID.4 (45 ezer dollár, 16,24 millió forint)

Az ID.4 hatótávja 531 kilométer is lehet a WLTP mérése alapján, legnagyobb akkumulátora pedig 82 kilowattórás. A Volkswagen ezt a modellt közönségkedvencnek szánta, ami az Alapjárat szerint sikerült is. A hatalmas csomagtérrel ellátott ID.4-et 2021-ben megválasztották az Év világautójának.

Volkswagen ID.4 / Fotó: Shutterstock

A pletykák szerint a madridi sztár rendelkezik még egy Mercedes-Benz GLE Coupéval, egy Audi A6-tal, egy BMW-vel és egy Range Roverrel is. A vezetői engedélyével kapcsolatban pedig így nyilatkozott:

„A korán jött hírnév egyik hátránya, hogy kimaradtak olyan dolgok az életemből, amelyek mások számára természetesek. Ilyen például az is, hogy nincs jogosítványom.”