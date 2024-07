Július 4-én a BYD megnyitotta új thaiföldi üzemét, és ezzel egy időben ünnepelhette nyolcmilliomodik új energiákkal hajtott autójának elkészültét is. Mindkét esemény mérföldkő a márka globális terjeszkedésében – derült ki a kínai márka közleményéből.

Legördült a gyártósorról a nyolcmilliomodik elektromos BYD / Fotó: BYD

A BYD mindössze 16 hónap alatt építette fel az évi 150 ezer darabos kapacitású thaiföldi gyárat. Az új üzem az autógyártás teljes folyamatát lefedi, a présmunkáktól a karosszéria összeépítésén át egészen a festésig és a végszerelésig. A közvetve mintegy tízezer dolgozónak munkát adó telephelyen alkatrészek is készülnek. A gyárt egyből jubileumnak örülhetett, ugyanis a thai sorok első terméke – egy BYD Dolphin – egyben a kínai márka nyolcmilliomodik új energiákkal hajtott autója is.

A BYD világelső autómárka, és egyben a kínai új energiájú járművek fejlesztésének úttörője. A márka thaiföldi beruházása és ezzel a modern autógyártási technológiák helyi megjelenése komolyan hozzájárul Thaiföld és a teljes térség autóipari fejlődéséhez

– jelentette ki az ünnepségen Pimphattra Wichaikul thaiföldi ipari miniszter.

Wang Chuanfu, a BYD elnöke mindkét ország kormányának köszönetet mondott, és kiemelte, hogy a márka az elmúlt két évben 18 hónapon át vezette a tisztán elektromos hajtású autók piacát Thaiföldön. Az ázsiai országban értékesített akkus-elektromos autók egyharmada BYD. A márka tervei között szerepel még több elektromos hajtású és plug-in hibrid modell bevezetése a helyi piacon.

A vállalat globális terjeszkedését jól mutatja, hogy az egymilliomodik elektromos járművének elkészülte, vagyis 2021 májusa óta, alig több mint három év alatt elérte a nyolcmilliós számot. Ez többek között annak is az eredménye, hogy folytatja globális terjeszkedését és fejleszti technológiáit. A BYD Magyarországon is jelen van, Komáromban elektromos buszokat gyártó üzeme van, és Szeged mellett már épül az első közép-európai autógyára is.