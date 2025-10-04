Oroszország pánikban: leállást jelentett be az egyik legnagyobb járműgyár – utolérte őket az Európában pusztító válság

A Gorkovszkij járműgyár októberben csak öt napos munkahéttel fog működni — közölte a vállalat sajtószolgálata.

Az orosz autógyártás Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lassul a termelés az orosz autóiparban

A termelés visszaesésének ideiglenes lassulását a szeptemberben az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma által bevezetett 20 százalékos kedvezmény tette lehetővé a kedvezményes lízinggel gépeket vásárlók számára. "Ez az egy hónapig érvényben lévő intézkedés elérte a legyártott termékek felhalmozott készleteinek részleges csökkentését” – áll a közleményben.

A sajtószolgálat közölte azt is, hogy a termelés további kihasználtsága a piaci helyzettől, a központi bank kamatdöntéseitől és a fogyasztók számára elérhető pénzügyi eszközöktől függ, többek között attól is, hogy meghosszabbítják-e a kedvezményes lízingprogram keretében a fogyasztók számára biztosított megnövelt kedvezményt.

A jelenlegi, 28 százalék feletti lízingkamatok mellett a lízingfeltételek javítása az egyetlen hatékony válságellenes mechanizmus a könnyű haszongépjárművek esetében

– jegyezték meg.

A Gorkovszkij Autógyár könnyű és közepes teherbírású haszongépjárműveket gyárt kis- és középvállalkozások, különböző iparágak, kommunális gazdaságok, mezőgazdasági vállalkozások, egészségügyi és oktatási intézmények számára.

Egyre nagyobb bajban van az orosz autógyártás

Ahogy korábban megírtuk, 2025 első kilenc hónapjában 895 900 új autót értékesítettek Oroszországban, ami 22,4 százalékkal maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szeptemberben, ahogy már hosszú ideje,

a Lada márka volt a piacvezető, 26 400 új autó eladásával, piaci részesedése pedig több mint 21 százalékos volt, ami elmaradt az egy évvel korábbi 23 százaléktól.

A második helyen a kínai Haval végzett 16 700 autóeladással. A következő három márka is kínai volt: a Geely (9700), a fehérorosz és a kínai vegyes vállalkozásában készülő Belgee (8300) és a Chery (8002).