Deviza
EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.3 0% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0% EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.3 0% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
járműipar
Oroszország
autógyár
leállás

Oroszország pánikban: leállást jelentett be az egyik legnagyobb járműgyár – utolérte őket az Európában pusztító válság

Lassul Oroszország autóipara, miközben a védelmi kiadásokra egyre többet fordít a kormány. Az orosz járműpiac egy újabb eleme jelentett be termeléslassítást.
VG
2025.10.04, 06:14

A Gorkovszkij járműgyár októberben csak öt napos munkahéttel fog működni — közölte a vállalat sajtószolgálata.

Start of production of the VW ID.3 ipar, feldolgozóipar autógyártók magyar feldolgozóipar, magyar ipar BMI, MLBKT
Az orosz autógyártás Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lassul a termelés az orosz autóiparban

A termelés visszaesésének ideiglenes lassulását a szeptemberben az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma által bevezetett 20 százalékos kedvezmény tette lehetővé a kedvezményes lízinggel gépeket vásárlók számára. "Ez az egy hónapig érvényben lévő intézkedés elérte a legyártott termékek felhalmozott készleteinek részleges csökkentését” – áll a közleményben.

Putyin szeme láttára omlik össze az orosz gazdaság egyik legfontosabb része: kínai autók ostromolják a Ladát

A sajtószolgálat közölte azt is, hogy a termelés további kihasználtsága a piaci helyzettől, a központi bank kamatdöntéseitől és a fogyasztók számára elérhető pénzügyi eszközöktől függ, többek között attól is, hogy meghosszabbítják-e a kedvezményes lízingprogram keretében a fogyasztók számára biztosított megnövelt kedvezményt.

A jelenlegi, 28 százalék feletti lízingkamatok mellett a lízingfeltételek javítása az egyetlen hatékony válságellenes mechanizmus a könnyű haszongépjárművek esetében 

– jegyezték meg. 

A Gorkovszkij Autógyár könnyű és közepes teherbírású haszongépjárműveket gyárt kis- és középvállalkozások, különböző iparágak, kommunális gazdaságok, mezőgazdasági vállalkozások, egészségügyi és oktatási intézmények számára.

Egyre nagyobb bajban van az orosz autógyártás

Ahogy korábban megírtuk, 2025 első kilenc hónapjában 895 900 új autót értékesítettek Oroszországban, ami 22,4 százalékkal maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szeptemberben, ahogy már hosszú ideje, 

a Lada márka volt a piacvezető, 26 400 új autó eladásával, piaci részesedése pedig több mint 21 százalékos volt, ami elmaradt az egy évvel korábbi 23 százaléktól.

A második helyen a kínai Haval végzett 16 700 autóeladással. A következő három márka is kínai volt: a Geely (9700), a fehérorosz és a kínai vegyes vállalkozásában készülő Belgee (8300) és a Chery (8002).

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu