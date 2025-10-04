Oroszország pánikban: leállást jelentett be az egyik legnagyobb járműgyár – utolérte őket az Európában pusztító válság

A Gorkovszkij járműgyár októberben csak öt napos munkahéttel fog működni — közölte a vállalat sajtószolgálata.
A termelés visszaesésének ideiglenes lassulását a szeptemberben az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma által bevezetett 20 százalékos kedvezmény tette lehetővé a kedvezményes lízinggel gépeket vásárlók számára. "Ez az egy hónapig érvényben lévő intézkedés elérte a legyártott termékek felhalmozott készleteinek részleges csökkentését” – áll a közleményben.
Putyin szeme láttára omlik össze az orosz gazdaság egyik legfontosabb része: kínai autók ostromolják a Ladát
A sajtószolgálat közölte azt is, hogy a termelés további kihasználtsága a piaci helyzettől, a központi bank kamatdöntéseitől és a fogyasztók számára elérhető pénzügyi eszközöktől függ, többek között attól is, hogy meghosszabbítják-e a kedvezményes lízingprogram keretében a fogyasztók számára biztosított megnövelt kedvezményt.
A jelenlegi, 28 százalék feletti lízingkamatok mellett a lízingfeltételek javítása az egyetlen hatékony válságellenes mechanizmus a könnyű haszongépjárművek esetében
– jegyezték meg.
A Gorkovszkij Autógyár könnyű és közepes teherbírású haszongépjárműveket gyárt kis- és középvállalkozások, különböző iparágak, kommunális gazdaságok, mezőgazdasági vállalkozások, egészségügyi és oktatási intézmények számára.
Ahogy korábban megírtuk, 2025 első kilenc hónapjában 895 900 új autót értékesítettek Oroszországban, ami 22,4 százalékkal maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szeptemberben, ahogy már hosszú ideje,
a Lada márka volt a piacvezető, 26 400 új autó eladásával, piaci részesedése pedig több mint 21 százalékos volt, ami elmaradt az egy évvel korábbi 23 százaléktól.
A második helyen a kínai Haval végzett 16 700 autóeladással. A következő három márka is kínai volt: a Geely (9700), a fehérorosz és a kínai vegyes vállalkozásában készülő Belgee (8300) és a Chery (8002).
