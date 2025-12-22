Magyar szakmai vezetés is formálta a globális gazdasági döntéseket Dél-Afrikában, a történelmi B20-csúcstalálkozón

A 2025-ös év mérföldkő volt a globális üzleti együttműködés történetében: a G20 hivatalos üzleti fórumát, a Business 20-at (B20) története során először rendezték meg Afrikában a G20 dél-afrikai elnökségével. A szakmai munka nyolc munkacsoportban zajlik, melyek közül kiemelt szerepet kapott idén a Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport, amely a globális kereskedelem és beruházások jövőjét meghatározó kérdéseket vizsgálta, különös hangsúllyal Afrika gazdasági integrációjára és a befektetések új irányaira. A világgazdaságot vezető és befolyásoló vállalatok és szervezetek felső vezetése mellett a munkacsoport társelnöki pozíciójába egy magyar szakértő is bekerült: Kovács Patrik, aki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) nemzetközi ügyekért felelős társelnöke, valamint a Business at OECD (BIAC) kkv- és vállalkozási bizottságának elnöke.

Kovács Patrik, a VOSZ nemzetközi ügyekért felelős társelnöke, a BIAC kkv- és vállalkozási bizottságának elnöke / Fotó: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Magyar szakember korábban még nem töltött be ilyen magas szintű szakpolitikai vezetői pozíciót a B20 struktúrájában, így a VOSZ közvetítésével a magyar vállalkozói közösség most először kapcsolódhatott be közvetlenül a globális gazdaságpolitika legfelső szintű műhelymunkájába.

A Befektetési és Kereskedelmi Munkacsoportot a világ vezető vállalati és intézményi szereplői iránytották: David Roth, az Amazon International Public Policy vezetője; José Serrador, az Embraer – a világ egyik meghatározó repülőgépgyártójának – vezérigazgató-helyettese; valamint Sultan Ahmed bin Sulayem, a DP World elnök-vezérigazgatója, amelynek kikötőin keresztül zajlik a világkereskedelem több mint 10 százaléka.

A B20 dél-afrikai megrendezése történelmi jelentőségű volt: először fordult elő, hogy egy afrikai ország vezette a G20 üzleti közösségét, ezzel Afrika gazdasági integrációja, beruházási potenciálja és a kontinens vállalkozásainak szerepe került a nemzetközi figyelem középpontjába. Idén a johannesburgi B20 Summiton több száz nemzetközi és afrikai vezető vett részt, ahol a tárgyalások fókuszában az állt, hogyan lehet megerősíteni a globális ellátási láncok stabilitását, növelni az afrikai beruházásokat, bővíteni a fiatalok és nők vállalkozási lehetőségeit, valamint felgyorsítani a zöld- és digitális átmenetet.