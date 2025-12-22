BMW: Debrecen mellett München is felkészül

A német autógyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a müncheni gyár technológiai szempontból készen áll a Neue Klasse modellgeneráció gyártására, így az új elektromos BMW i3 szedán előállítására is. A tervek szerint az első sorozatgyártású példányok 2026 második felében gördülhetnek le a gyártósorokról, ezzel München is csatlakozik a Neue Klasse elektromos modelleket gyártó helyszínekhez – írta meg az Origo.

Indulhat Münchenben a BMW i3 gyártása / Fotó: VanderWolf Images / Shutterstock

A BMW i3 a bajor autógyártó következő nagy dobása

A vállalat a BMW stratégiájának megfelelően Debrecen után a bajor fővárosban is elindítja az új generációs elektromos modellek gyártását.

Míg Magyarországon az iX3 készül majd, addig Münchenben elsőként az új i3 limuzin, később pedig az i3 Touring kombi gyártása indulhat el.

Az e-cars.hu cikke szerint a müncheni üzemben már telepítették az új karosszériaüzem és az összeszerelő sor teljes gyártóberendezését, és a legutolsó funkcionális próbák is sikeresen lezárultak.

Az új i3 technikai szempontból semmilyen rokonságot nem mutat a Lipcsében korábban gyártott, ikonikus akkumulátoros BMW i3 kompakt modellel. A müncheni gyárban az elmúlt másfél évben a gyár területének mintegy egyharmadán átfogó felújításokat hajtottak végre, hogy megfeleljen az új iFactory gyártási logikának.

Szeptember végén Debrecenben már átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW-gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az előzőekben már említett iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést – további részleteket itt talál a BMW debreceni terveiről.