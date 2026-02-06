Deviza
árupiac
fémek
Kína

Ezt is megérte a Nyugat, elvesztette a gyeplőt: már a kínai spekulánsok dirigálják a fémek árát

A fizikai piacokat eddig is Kína uralta, de ma már a spekulatív pozíciók sorsa is Sanghajban dől el. Az európai és amerikai tőzsdék már csak futhatnak a Kínában meghatározott irány után.
K. B. G.
2026.02.06, 16:45
Frissítve: 2026.02.06, 16:54

Az elmúlt napok és hetek arra utalnak, hogy átalakulóban van a fémek világpiaci árának meghatározása, és a főszerepet egyre inkább az ázsiai piacok, főként Kína veszi át a nyugati árutőzsdéktől.

arany ezüst nemesfémek
Fotó: Angel Garcia

A fémek piacán már minden Ázsiában dől el

Az ING Bank jegyzete szerint különösen a Sanghaji Határidős Tőzsde (SHT) szerepe értékelődött fel az utóbbi ralik során, legyen szó akár a nemesfémekről, akár az ipari fémekről. A piacon mind a forgalom, mind a nyitott pozíciók mennyisége megugrott, ami a spekuláció szerepének növekedésére is utal. Egyre gyakoribb, hogy a trendfordulókra is az ázsiai órák alatt kerül sor, amikor az európai vagy amerikai befektetők még alszanak. A nyugati kereskedők ezért sokszor csak az ázsiai árak után kullognak, ahelyett, hogy ők szabnák meg az irányokat.

Ez részben érthető is, hiszen Kína már régóta dominálja a különböző fémek fizikai keresletét, 

ám mindenképpen újdonságnak számít, hogy a spekulatív piacokon is átveszi a vezető szerepet. Ebben a bank elemzői szerint az is szerepet játszik, hogy az ingatlanpiac gyengélkedése vagy épp a részvénypiacok egyenetlensége és a tőke külföldre áramlása elé vetett korlátok mellett egyre népszerűbb befektetési célponttá váltak az alternatív befektetések, amelyek közül a fémpiacok – legyen szó nemesfémekről vagy ipari fémekről – a legkedveltebbek közé tartoznak.

A spekuláció nem biztos, hogy mindig hasznos Kína számára

A spekuláció azonban néha a fizikai és határidős piacok közötti eltérésekhez is vezethet, így egyes esetekben a fizikai piacok korántsem váltak annyira szűkössé, mint amit a határidős piacok sejtetnek. 

A sanghaji tőzsde árjelzései egyre inkább befolyásolják a fizikai piacokat is, hiszen a magas árak az export visszafogását és a belső készletezést ösztönzik. Bár a hatóságok a tőkeáttét és más kereskedési szabályok alakításával erre képesek némi hatást gyakorolni, alapvetően nem befolyásolták a piac egyre inkább spekulatív jellegét.

Ez ahhoz vezethet, hogy bár hosszabb távon továbbra is a piaci fundamentumok horgonyozzák le a fémek piacát, rövid távon nagyobbak a kilengések és hirtelen hangulatváltozások, amelyek nagyobb kockázatot is jelenthetnek a befektetők számára, különösen tőkeáttétes kereskedés esetén.

