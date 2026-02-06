Ketchup-effektussal, hirtelen fog meglódulni a német ipar – már azt is tudjuk, hogy ez mikor következik be

A német ipari termelés friss adatai egyértelműen visszavetik a túlzott optimizmust – értékeli az ING a legújabb fejleményeket. Ha azonban előretekintünk… Akit untatna a hírekben ábrázolt német hullámvasút – más megközelítésben tehetetlen vacillálás –, annak érdemes tudnia: nálunk is nagyon sok minden múlik azon a német ketchupon. Nélküle talán még virsli se jut a hot dogba.

Friedrich Merz német kancellár aggódva figyeli a német ipar és gazdaság szenvedését / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Egy rossz hír, egy jó hír a német gazdaságról – ehhez tavaly óta hozzászokhattunk, az áhított felpattanás csak nem akar eljönni, az elemzői jegyzetekben és politikai kommentárokban toposszá vált, hogy a megváltást az hozza, ha Berlin – amint beharangozták – végre beindítja a költekezést.

Riasztó adatok érkeztek Németországból

A német ipari termelés decemberben 1,9 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a novemberi 0,2 százalékos, lefelé módosított havi növekedés után. A decemberi visszaesést elsősorban az autóipar és a feldolgozóipar gyengébb termelése okozta. Ne feledjük azt sem, hogy a decemberi ipari adatokat gyakran eltorzítja a karácsonyi ünnepek hatása, és jelentős módosítások is előfordulhatnak. Mégis, három egymást követő hónap növekedése után a német ipar kis fellendülése ismét megtorpant. Ideiglenes megtorpanásról van szó.

Ugyanakkor az export a novemberi mínusz 2,5 százalékos havi csökkenés után decemberben hatalmas, 4 százalékos havi növekedést mutatott, ami arra utal, hogy a német exportszektorban nem csak az amerikai vámok játszanak szerepet.

Tegnap az ipari új megrendelések decemberben csaknem 8 százalékkal nőttek a novemberi szinthez képest.

A ketchup-effektus hamarosan beindul

A héten közzétett német makrogazdasági adatokból kitűnik, hogy még mindig a ketchup-effektus felépülési fázisában vagyunk, azaz a megrendelések gyorsan gyarapodnak, de a termelés még mindig lemarad.

Az ING szakértői szerint csak idő kérdése, hogy az ipari termelés felzárkózzon.

A mai enyhe ipari csalódás ellenére egyre több a bizonytalan jel, amely a mélypont elérése után a fellendülésre utal.

Az ipari megrendelések már négy hónapja folyamatosan növekednek, ami utoljára a 2020-as első lezárások és a 2010-es pénzügyi válság vége után fordult elő. Még az az érv sem aggaszt minket igazán, hogy a novemberi és decemberi új megrendelések ugrásszerű növekedését a kormányzati kiadási programnak köszönhető nagy tételű megrendelések okozták – írják.