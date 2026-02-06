Deviza
EUR/HUF377,79 -0,6% USD/HUF319,49 -0,99% GBP/HUF435,35 -0,22% CHF/HUF412,2 -0,66% PLN/HUF89,57 -0,4% RON/HUF74,18 -0,6% CZK/HUF15,6 -0,41% EUR/HUF377,79 -0,6% USD/HUF319,49 -0,99% GBP/HUF435,35 -0,22% CHF/HUF412,2 -0,66% PLN/HUF89,57 -0,4% RON/HUF74,18 -0,6% CZK/HUF15,6 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61% BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ing
Friedrich Merz
ipari termelés

Ketchup-effektussal, hirtelen fog meglódulni a német ipar – már azt is tudjuk, hogy ez mikor következik be

A német ipari termelés az év végén csalódást okozott, de ez csak átmeneti visszaesés, nem pedig új lefelé irányuló trend. A fellendülés egyértelműen kialakulóban van, bár még nem látjuk, mikor lesz a fordulópont.
VG
2026.02.06, 17:36

A német ipari termelés friss adatai egyértelműen visszavetik a túlzott optimizmust – értékeli az ING a legújabb fejleményeket. Ha azonban előretekintünk… Akit untatna a hírekben ábrázolt német hullámvasút – más megközelítésben tehetetlen vacillálás –, annak érdemes tudnia: nálunk is nagyon sok minden múlik azon a német ketchupon. Nélküle talán még virsli se jut a hot dogba.

Friedrich Merz német kancellár német infrastruktúra
Friedrich Merz német kancellár aggódva figyeli a német ipar és gazdaság szenvedését / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Egy rossz hír, egy jó hír a német gazdaságról – ehhez tavaly óta hozzászokhattunk, az áhított felpattanás csak nem akar eljönni, az elemzői jegyzetekben és politikai kommentárokban toposszá vált, hogy a megváltást az hozza, ha Berlin – amint beharangozták – végre beindítja a költekezést.

Riasztó adatok érkeztek Németországból

A német ipari termelés decemberben 1,9 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a novemberi 0,2 százalékos, lefelé módosított havi növekedés után. A decemberi visszaesést elsősorban az autóipar és a feldolgozóipar gyengébb termelése okozta. Ne feledjük azt sem, hogy a decemberi ipari adatokat gyakran eltorzítja a karácsonyi ünnepek hatása, és jelentős módosítások is előfordulhatnak. Mégis, három egymást követő hónap növekedése után a német ipar kis fellendülése ismét megtorpant. Ideiglenes megtorpanásról van szó.

Ugyanakkor az export a novemberi mínusz 2,5 százalékos havi csökkenés után decemberben hatalmas, 4 százalékos havi növekedést mutatott, ami arra utal, hogy a német exportszektorban nem csak az amerikai vámok játszanak szerepet. 

Tegnap az ipari új megrendelések decemberben csaknem 8 százalékkal nőttek a novemberi szinthez képest.

A ketchup-effektus hamarosan beindul

A héten közzétett német makrogazdasági adatokból kitűnik, hogy még mindig a ketchup-effektus felépülési fázisában vagyunk, azaz a megrendelések gyorsan gyarapodnak, de a termelés még mindig lemarad. 

Az ING szakértői szerint csak idő kérdése, hogy az ipari termelés felzárkózzon.

A mai enyhe ipari csalódás ellenére egyre több a bizonytalan jel, amely a mélypont elérése után a fellendülésre utal. 

Az ipari megrendelések már négy hónapja folyamatosan növekednek, ami utoljára a 2020-as első lezárások és a 2010-es pénzügyi válság vége után fordult elő. Még az az érv sem aggaszt minket igazán, hogy a novemberi és decemberi új megrendelések ugrásszerű növekedését a kormányzati kiadási programnak köszönhető nagy tételű megrendelések okozták – írják.

A német gazdaság és Közép-Európa: együtt nyom a berlini iga  

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a napokban az előzetes januári euróövezeti BMI-felmérések szerint a németeknél munkát kapni ilyen nehéz legutóbb a világválságban volt, és még korábban arról, hogy a kancellár beismerte

bizonyos szektorok a gazdaságban kritikus helyzetbe kerültek.

A már leszakadóban lévő, régi önmagát sem találó német gazdasággal szorosan integrált Közép-Európa nagy gazdaságaira hétfőn jöttek ki a BMI-k (kivéve a románt), és közben érkeztek a végleges euróövezeti számok is, amelyekről általánosságban az mondható: az év elején romlott a helyzet – a szolgáltatások élénkülése még mindig enyhén pozitívban tolja a kilátásokat, az ipari számok azonban borzalmasak, mégpedig elsősorban a németek miatt. 

A végleges német ipari BMI ugyan 49,1 pont az előzetes 48,7 után. 

Az 50 alatti értékek azonban visszaesést vetítenek előre, az energiaválság óta a németek sose mentek 50 fölé, a hétfőn közölt közép-európai értékek pedig így néznek ki:

  • Csehországban 49,9, pedig decemberben már optimizmust keltően 50 fölé mentek, 50,4-re.
  • Lengyelországban (amely kevésbé függ a németektől) 48,8 a 48,5 után – ők egy éve még ígéretesek voltak, de azóta mégsem.
  • Magyarországon 49,3, ami 54 pontos kétéves csúcsról zuhant vissza hirtelen.
  • Román adat még nincs, de ők 2024 tavasza óta nem jártak a növekedési régióban. 

Magyarország megérzi a német autópiac visszaesését is

Magyarország egyelőre csak a hátrányait tapasztalja a világban zajló technológiaváltásnak. Noha az elmúlt években alsó hangon 8-9 ezermilliárd értékű beruházás valósult meg, a GDP már harmadik éve stagnál, miközben a gazdaság korábbi húzóágazatának számító járműipar kvázi tetszhalott. A rengeteg beruházás nem járt együtt minőségi gazdasági fordulattal – egyelőre. Ahogy korábban megírtuk, Európa motorja két év recesszió után tavaly is mindössze 0,2 százalékos növekedést tudott felmutatni. 

A ciklikus visszaesés mögött azonban van egy mélyebb, strukturális gond, a német gazdaság exportra épülő modellje láthatóan kifulladóban van.

Ennek egyik legszemléletesebb terepe az autóipar. A BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen is tavaly számottevő piaci részesedést veszített Kínában. 

A BMW az amerikai és európai értékesítések felfutásával részben ellensúlyozni tudta a visszaesést, a Mercedes-Benz globálisan mintegy 10 százalékkal kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban, a kínai piacon pedig egészen döbbenetes, 30 százalék fölötti visszaesést könyvelt el. 

A legnagyobb kínai jelenléttel bíró Volkswagen tavaly 500-600 ezerrel kevesebb autót értékesített, mint pár évvel ezelőtt. A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy sokáig nem lehetett tudni, a Donald Trump által kilátásba helyezett új amerikai vámok milyen mértékben sújtják majd a német gyártókat és új modelljeik piaci esélyeit.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu