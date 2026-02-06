Egy óriási aranyozott szobor készült Donald Trumpról, de nem akarják kifizetni a szobrászt

A talapzattal együtt 6,7 méter magas alkotás aranyfüsttel van bevonva, és az amerikai elnök egy 2024. júliusi emlékezetes beszéde ihlette. A Don Colossus elnevezésű figurát egy kriptovaluta-befektetőkből álló csoport készítette, akik a $PATRIOT nevű mémcoin népszerűsítésére használták – számolt be róla az Independent. A projekt, amely részben tisztelgés, részben marketingfogás, azt is tükrözi, hogy egyes kriptovállalkozók milyen jelentős vagyont halmoztak fel Trump kriptopárti retorikájának köszönhetően. A szoboravató közeledtével azonban egyre több a bonyodalom.

A Donald Trumpról mintázott 4,5 méteres szobrot kriptovaluta-befektetők rendelték meg / Fotó: AFP

$PATRIOT: az érme, amely Donald Trump aranyozott szobrának köszönhetően emelkedett az égbe

A mémcoinok jellemzően az online felhajtás hatására emelkednek vagy buknak, és gyakran épülnek hírességek vagy politikai mozgalmak köré. A $PATRIOT 2024 végén indult hódító útjára, amikor fokozódott az izgalom Trump azon ígérete körül, hogy az Egyesült Államokat kriptofővárossá teszi – írta a Moneycontrol . A szobor pedig központi szerepet játszott a token promóciójában.

A támogatók az X-en tették közzé a faragásról készült fotókat, miniatűr változatokat osztogattak a konzervatív influenszerek között, és megpróbálták összehangolni a szobor leleplezését Trump beiktatási eseményeivel. Ennek ellenére

a $PATRIOT csupán egy rövid ideig szárnyalhatott, hiszen versenytársa érkezett, Trump saját hivatalos mémérméjének, a $TRUMP-nak a bevezetésével.

Tekintve, hogy az emberek ezután inkább a hivatalos érméhez kötődtek, a $PATRIOT értéke meredeken esett, végül a csúcsárának több mint 90 százalékát elvesztette. Ráadásul mindeközben a szobor körül is egyre hevesebb viták bontakoztak ki: az alkotó, Alan Cottrill ohiói szobrász ugyanis azt mondta, hogy a kriptocsoport továbbra is tartozik neki a műtárgyhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokért.

Cottrill, aki már több elnököt is megformált, és akinek munkái az amerikai Capitoliumban is láthatók, a legfrissebb információk szerint addig nem hajlandó kiadni a gigászi Trump-figurát, amíg meg nem kapja a szobor képeinek felhasználásáért követelt 90 ezer dollárt (29 millió forint). Maga a szobor egyébiránt 300 ezer dollárjába (körülbelül 96 millió forint) került a kriptocsoportnak, amelyet már korábban kifizettek a művésznek.

