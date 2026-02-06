Százmilliárdos söripari fejlesztés indul Kőbányán – stratégiai megállapodást kötött a kormány a Dreherrel
A kormányzat megkötötte a 103. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel, amely egy százmilliárd forintos beruházási program keretében újabb szintre emeli a sörgyártást Kőbányán – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.
A tárcavezető arról számolt be a megállapodás aláírását követően, hogy noha az immár 170 éve megszakítás nélkül működő cég ma japán tulajdonban van, a Dreher olyan mértékben ivódott egybe a magyar kultúrával és tradíciókkal, hogy mégis hazai vállalatként tekintenek rá.
Kifejtette, hogy a Dreher működése túlmutat önmagán, ugyanis 8500 magyar család megélhetése múlik rajta, és a beszállítóinak 86 százalékát is hazai kis- és közepes vállalkozások adják.
Így a Dreher mostani párját ritkító százmilliárd forintos fejlesztési programja a beszállító kis- és közepes vállalkozások, magyar vállalkozások számára jelent óriási fejlődési lehetőséget.
– mutatott rá a miniszter, majd aláhúzta, hogy ez a magyar sörgyártás valaha volt legnagyobb beruházási programja, amelynek keretében a teljes sörgyártást új szintre emelik Kőbányán. „És örülünk annak, hogy az első lépések már megtörténnek. Olyan technológiai újítások és olyan újdonságok bevezetése történik, amelyek a Drehert a globális sörgyártás terén is kiemelkedővé és egyedivé teszik.”
„Mindezek alapján született az a döntés, hogy ezt a valóságban már létező és nagyra becsült stratégiai partnerséget írásba is foglaljuk, és a 103. stratégiai együttműködési megállapodását a magyar kormány a Dreherrel írta alá” – közölte Szijjártó.
Hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerek jelentik a magyar gazdaság fő ütőerét: több mint 200 ezer embernek adnak munkát, több mint 25 ezermilliárd forintos éves nettó árbevétellel rendelkeznek, 70 százalékban exportra termelnek, s többségében magyar kis- és közepes vállalkozásokat alkalmaznak beszállítóként.
Majd rámutatott, hogy az utóbbi négy év a szomszédban tomboló háború ellenére is a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából hazánkban. „Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást a magyar gazdaság szereplőivel, mint az elmúlt négy esztendőben.”
