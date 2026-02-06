Kiskereskedelmi élénkülés, EKB-kamatdöntés és gyorsjelentési hullám – mozgalmas héten van túl a magyar gazdaság és az európai ipar

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 2025 decemberében 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát, havi alapon pedig 0,2 százalékkal nőtt. A teljes forgalom folyó áron elérte az 1975 milliárd forintot, ami mérsékelt, de egyértelmű fogyasztási erősödést jelez az év végén. A növekedést elsősorban a nem élelmiszer-kiskereskedelem hajtotta, ahol 4,3 százalékkal bővült az értékesítés. Az élelmiszerüzletek forgalma 2,1 százalékkal, az üzemanyag-eladásoké 1,7 százalékkal emelkedett, miközben az online kereskedelem volumene 2,8 százalékkal nőtt. Mindez különösen fontos egy olyan környezetben, ahol az európai ipar továbbra is visszafogott teljesítményt mutat, így a belső kereslet felértékelődik a növekedés szempontjából. Éves összesítésben 2025-ben a kiskereskedelem 2,9 százalékkal haladta meg az előző év teljesítményét, ami arra utal, hogy a hazai gazdaság számára egyre stabilabb támaszt jelenthet a fogyasztás.

Hogyan zárta az évet az európai ipar, és mire számíthatunk 2026-ban? / Fotó: Golden Dayz

Hozhat fordulatot az európai ipar a magyar gazdaságba már év elején?

Az ipar jelenleg gyengébb képet fest. A friss, első becslés szerint 2025 decemberében az ipari termelés volumene 6,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanaphatással kiigazított adat pedig 5,3 százalékos visszaesést mutatott Magyarországon. Havi alapon 1,8 százalékos növekedést mértek, ami arra utalhat, hogy az ágazat az év végére némileg stabilizálódott. A részletek alapján a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a kibocsátás, különösen az exportorientált területeken, ami összhangban áll az európai ipar lassulásával.

Az éves teljesítmény így továbbra is ingadozó képet mutat, és a következő hónapok egyik kulcskérdése az lesz, hogy a külső kereslet élénkülése képes-e fordulatot hozni.

A heti gazdasági történések külföldön

Külföldön a német gazdaság szolgáltatta a hét egyik negatív meglepetését: a decemberi kiskereskedelmi forgalom 1,6 százalékkal csökkent éves alapon a várt növekedés helyett. Ez arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdaságában továbbra is törékeny a fogyasztói bizalom, ami a régió exportfüggő országaira is hatással lehet.

A vállalati gyorsjelentések vegyes képet rajzoltak.

A Walt Disney az elemzői várakozásokat meghaladó, 1,76 dolláros részvényenkénti eredményt ért el az 1,56 dolláros konszenzussal szemben, ami a szórakoztatóipari kereslet ellenálló képességét jelzi. Ezzel szemben a Pfizer 0,40 dolláros profitot közölt a várt 0,57 dollár helyett, és a PayPal szintén elmaradt a várakozásoktól, ami óvatosságra intette a befektetőket.