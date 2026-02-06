Deviza
EUR/HUF378,07 -0,53% USD/HUF319,9 -0,86% GBP/HUF435,54 -0,17% CHF/HUF412,54 -0,58% PLN/HUF89,65 -0,32% RON/HUF74,22 -0,54% CZK/HUF15,61 -0,35% EUR/HUF378,07 -0,53% USD/HUF319,9 -0,86% GBP/HUF435,54 -0,17% CHF/HUF412,54 -0,58% PLN/HUF89,65 -0,32% RON/HUF74,22 -0,54% CZK/HUF15,61 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61% BUX130 030,34 +0,16% MTELEKOM1 982 +0,3% MOL3 942 -0,95% OTP40 500 +0,35% RICHTER11 480 +1,32% OPUS550 +0,18% ANY7 760 +1,57% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 460 +1,87% BUMIX10 172,28 -0,67% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 692,12 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
KSH
Európai Központi Bank
ipar

Kiskereskedelmi élénkülés, EKB-kamatdöntés és gyorsjelentési hullám – mozgalmas héten van túl a magyar gazdaság és az európai ipar

A hetekben a hazai fogyasztás élénkülése és az ipar gyengébb évzárása fogja meghatározni a gazdasági képet. Az európai ipar tartósan lassuló teljesítménye ugyanakkor a külső keresletet is fékezheti, ami a magyar kilátások szempontjából sem közömbös. A befektetők ezért továbbra is a kamatpályára és a vállalati eredményekre figyelnek, iránymutatást keresve a következő hónapokra.
VG
2026.02.06, 17:02
Frissítve: 2026.02.06, 17:21

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 2025 decemberében 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát, havi alapon pedig 0,2 százalékkal nőtt. A teljes forgalom folyó áron elérte az 1975 milliárd forintot, ami mérsékelt, de egyértelmű fogyasztási erősödést jelez az év végén. A növekedést elsősorban a nem élelmiszer-kiskereskedelem hajtotta, ahol 4,3 százalékkal bővült az értékesítés. Az élelmiszerüzletek forgalma 2,1 százalékkal, az üzemanyag-eladásoké 1,7 százalékkal emelkedett, miközben az online kereskedelem volumene 2,8 százalékkal nőtt. Mindez különösen fontos egy olyan környezetben, ahol az európai ipar továbbra is visszafogott teljesítményt mutat, így a belső kereslet felértékelődik a növekedés szempontjából. Éves összesítésben 2025-ben a kiskereskedelem 2,9 százalékkal haladta meg az előző év teljesítményét, ami arra utal, hogy a hazai gazdaság számára egyre stabilabb támaszt jelenthet a fogyasztás.

Creative,Crash,Recession,Chart,With,Falling,Red,Arrow.,Business,And európai gazdaság, európai ipar
Hogyan zárta az évet az európai ipar, és mire számíthatunk 2026-ban? / Fotó: Golden Dayz

Hozhat fordulatot az európai ipar a magyar gazdaságba már év elején?

Az ipar jelenleg gyengébb képet fest. A friss, első becslés szerint 2025 decemberében az ipari termelés volumene 6,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanaphatással kiigazított adat pedig 5,3 százalékos visszaesést mutatott Magyarországon. Havi alapon 1,8 százalékos növekedést mértek, ami arra utalhat, hogy az ágazat az év végére némileg stabilizálódott. A részletek alapján a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a kibocsátás, különösen az exportorientált területeken, ami összhangban áll az európai ipar lassulásával. 

Az éves teljesítmény így továbbra is ingadozó képet mutat, és a következő hónapok egyik kulcskérdése az lesz, hogy a külső kereslet élénkülése képes-e fordulatot hozni.

A heti gazdasági történések külföldön

Külföldön a német gazdaság szolgáltatta a hét egyik negatív meglepetését: a decemberi kiskereskedelmi forgalom 1,6 százalékkal csökkent éves alapon a várt növekedés helyett. Ez arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdaságában továbbra is törékeny a fogyasztói bizalom, ami a régió exportfüggő országaira is hatással lehet. 

A vállalati gyorsjelentések vegyes képet rajzoltak. 

A Walt Disney az elemzői várakozásokat meghaladó, 1,76 dolláros részvényenkénti eredményt ért el az 1,56 dolláros konszenzussal szemben, ami a szórakoztatóipari kereslet ellenálló képességét jelzi. Ezzel szemben a Pfizer 0,40 dolláros profitot közölt a várt 0,57 dollár helyett, és a PayPal szintén elmaradt a várakozásoktól, ami óvatosságra intette a befektetőket.

Az eurózónában a januári infláció előzetes adata is a figyelem középpontjába került: 

  • a teljes mutató 2,0 százalék lett
  • a várt 1,7 százalékkal szemben, 
  • miközben a maginfláció 2,3 százalékon maradt. 

Ez arra utal, hogy az árnyomás lassabban mérséklődhet, ami visszafogottabb jegybanki kommunikációt vetíthet előre. Közben a ma közzétett adatok megerősítették, hogy a decemberi euróövezeti kiskereskedelmi forgalom 2,3 százalékkal nőtt, jelentősen felülmúlva az 1,7 százalékos piaci várakozásokat. 

Ez azt sugallja, hogy a fogyasztás az év végén a vártnál nagyobb lendületet kapott, ami némileg ellensúlyozza az ipari gyengélkedést.

A befektetők emellett kiemelten figyelték az Európai Központi Bank kamatdöntését is, amely a várakozásoknak megfelelően 2,15 százalékon tartotta az irányadó rátát, további iránymutatást adva a monetáris politika óvatos irányvonaláról.

A hetet a technológiai szektor szempontjából meghatározó Amazon gyorsjelentése árnyalta: a vállalat a várt 1,96 dollárral szemben 1,82 dolláros részvényenkénti eredményt közölt. A negatív meglepetés némileg lehűtötte a technológiai szektor növekedési potenciáljával kapcsolatos optimizmust, így a befektetők a hét zárásaként egyszerre mérlegelik a javuló fogyasztási adatokat, a stagnáló kamatokat és a vegyes vállalati profitokat. 

Összességében óvatos kivárás jellemzi a piacokat

A kiskereskedelmi adatok a fogyasztás fokozatos erősödését mutatják, az ipar azonban még nem talált tartós növekedési pályára. 

A következő időszak kulcskérdése az lehet, hogy a belső kereslet elegendő lendületet ad-e a gazdaságnak, miközben a jegybankok továbbra is az infláció letörése és a növekedés támogatása közötti kényes egyensúlyt keresik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu