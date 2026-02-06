Deviza
Zelenszkij kikészült, kifulladt az ukrán légvédelem: a hadsereget ostorozza, bár Kijevben még mindig nincs fűtés – a front bármikor összedőlhet

Az ukrán elnök nyilvánosan bírálta a légierő teljesítményét, és gyors beavatkozást sürgetett a Sahid drónok elleni védekezés javítására. Zelenszkij már a hadseregnek is nekitámadt, miközben a fővárosban több mint ezer épület áll fűtés nélkül, a fronton pedig egyre nagyobb a kétségbeesés.
VG/MTI
2026.02.06, 17:59
Frissítve: 2026.02.06, 18:12

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint több régióban sem megfelelő a légvédelem munkája, ezért azonnali intézkedésekről egyeztetett a katonai és védelmi vezetőkkel. Eközben Kijevben továbbra is súlyos az energetikai helyzet, a fronton pedig egyre nagyobb veszteségekről számol be a hadsereg.

Combat mission of Ukraine?s 44th Artillery Brigade soldiers in Dnipropetrovsk region zelenszkij
Miközben a frontvonal az összeomlás szélére került, Kijevben pedig házak ezrei maradnak fűtés nélkül, Zelenszkij úgy döntött, hogy az ukrán légvédelmen tölti ki a haragját / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij pénteken, a napi haditanácsot követően a Telegramon közölte: 

Az ukrán légierő teljesítménye az utóbbi időben több régióban is visszaesett, aminek következtében sebezhetővé váltak az energetikai létesítmények. 

Az államfő hangsúlyozta, hogy a légierő parancsnokával és a védelmi miniszterrel részletesen áttekintették, milyen azonnali lépések szükségesek a Sahid típusú drónok semlegesítésének hatékonyabbá tételéhez.

Az elnök beszámolt az energetikai létesítmények helyreállításáról is. Kijevben továbbra is súlyos a helyzet: a főváros különböző kerületeiben több mint 1200 épület maradt fűtés nélkül. Zelenszkij szerint a lakók fokozott támogatásra szorulnak, ezért utasítást adott digitális eszközök bevonására, amelyekkel valós időben lehet felmérni és elemezni az emberek és közösségek konkrét igényeit.

Zelenszkij a lehetetlent követeli az ukrán hadseregtől

Az ukrán elnök elégedetlensége a fegyveres erőkkel erős kontrasztban áll a nemrég kinevezett új védelmi miniszter által kitűzött célokkal, amelyeket, úgy tűnik, lehetetlen lesz elérni.

Mihajlo Fedorov januárban kifejtette: Ukrajna rendkívül súlyos emberveszteséggel és frontvonalbeli hiányokkal küzd, ezért új irányvonalra van szükség a háború vezetésében. Fedorov világossá tette, hogy a hadvezetés szervezeti és stratégiai átalakítását tekinti elsődleges feladatnak, és kijelentette: 

Havonta 50 ezer orosz katonát kell semlegesíteni a harctéren, hogy az ellenség utánpótlási és harcértéke megtörjön. 

A miniszter szerint a múlt hónapban mintegy 35 ezer orosz katona esett el vagy sebesült meg, és videóanyagokkal is igazolt veszteségeket említett.

Ukrajna kitűzte az új célt: ötvenezer oroszt kell megölni havonta – bemutatkozott az új kijevi mesterelme

Fedorov kinevezése után világossá tette, hogy két prioritása van: a lakosság besorozása és Oroszország kivéreztetése. Az új ukrán védelmi miniszter rendkívül nyíltan beszélt a fronton tapasztalható emberhiányról és az általa megkövetelt orosz veszteségekről.

Fedorov továbbá rámutatott az ukrán hadsereg emberhiányára, becslése szerint ugyanis

  • körülbelül kétmillió ukrán került nyilvántartásba, mert elkerüli a mozgósítást;
  • és további mintegy 200 ezer katona tűnt el a fronton, akiket fel kell kutatni. 

Szerinte a mozgósítás fellendítése és szélesebb társadalmi részvétel szükséges ahhoz, hogy pótolják a gyalogos egységekben tapasztalható létszámhiányt.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka újságíróknak nyilatkozva kijelentette: januárban az orosz csapatok nem értek el jelentős műveleti sikereket. Azt is hangsúlyozta, hogy a fronthelyzet továbbra is feszült, az orosz erők a teljes frontvonal mentén, változó lendülettel hajtanak végre támadó műveleteket.

Szirszkij szerint az aktív front hossza jelenleg mintegy 1200 kilométer, és folyamatosan nő a harcok mélységi kiterjedése. A pilóta nélküli rendszerek gyors fejlődése miatt a harcok már nemcsak a front mentén zajlanak, hanem 15-20 kilométer mélységben is. Elmondása szerint az elmúlt fél évben az ellenséges erők létszáma nagyjából változatlan maradt, 711-712 ezer fő körül, miközben az orosz hadsereg átlagosan napi ezer katonát veszít.

Zelenszkij teljesen váratlanul arról beszélt, hány ukrán katona halt meg az oroszok elleni háborúban: ez a szám sokakat meg fog lepni

Az ukrán elnök azt állította, hogy a háború kezdete óta mintegy 55 ezer ukrán katona vesztette életét. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy Putyin egyedül Trumptól tart.

 

