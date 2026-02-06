Zelenszkij kikészült, kifulladt az ukrán légvédelem: a hadsereget ostorozza, bár Kijevben még mindig nincs fűtés – a front bármikor összedőlhet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint több régióban sem megfelelő a légvédelem munkája, ezért azonnali intézkedésekről egyeztetett a katonai és védelmi vezetőkkel. Eközben Kijevben továbbra is súlyos az energetikai helyzet, a fronton pedig egyre nagyobb veszteségekről számol be a hadsereg.
Zelenszkij pénteken, a napi haditanácsot követően a Telegramon közölte:
Az ukrán légierő teljesítménye az utóbbi időben több régióban is visszaesett, aminek következtében sebezhetővé váltak az energetikai létesítmények.
Az államfő hangsúlyozta, hogy a légierő parancsnokával és a védelmi miniszterrel részletesen áttekintették, milyen azonnali lépések szükségesek a Sahid típusú drónok semlegesítésének hatékonyabbá tételéhez.
Az elnök beszámolt az energetikai létesítmények helyreállításáról is. Kijevben továbbra is súlyos a helyzet: a főváros különböző kerületeiben több mint 1200 épület maradt fűtés nélkül. Zelenszkij szerint a lakók fokozott támogatásra szorulnak, ezért utasítást adott digitális eszközök bevonására, amelyekkel valós időben lehet felmérni és elemezni az emberek és közösségek konkrét igényeit.
Zelenszkij a lehetetlent követeli az ukrán hadseregtől
Az ukrán elnök elégedetlensége a fegyveres erőkkel erős kontrasztban áll a nemrég kinevezett új védelmi miniszter által kitűzött célokkal, amelyeket, úgy tűnik, lehetetlen lesz elérni.
Mihajlo Fedorov januárban kifejtette: Ukrajna rendkívül súlyos emberveszteséggel és frontvonalbeli hiányokkal küzd, ezért új irányvonalra van szükség a háború vezetésében. Fedorov világossá tette, hogy a hadvezetés szervezeti és stratégiai átalakítását tekinti elsődleges feladatnak, és kijelentette:
Havonta 50 ezer orosz katonát kell semlegesíteni a harctéren, hogy az ellenség utánpótlási és harcértéke megtörjön.
A miniszter szerint a múlt hónapban mintegy 35 ezer orosz katona esett el vagy sebesült meg, és videóanyagokkal is igazolt veszteségeket említett.
Fedorov kinevezése után világossá tette, hogy két prioritása van: a lakosság besorozása és Oroszország kivéreztetése. Az új ukrán védelmi miniszter rendkívül nyíltan beszélt a fronton tapasztalható emberhiányról és az általa megkövetelt orosz veszteségekről.
Fedorov továbbá rámutatott az ukrán hadsereg emberhiányára, becslése szerint ugyanis
- körülbelül kétmillió ukrán került nyilvántartásba, mert elkerüli a mozgósítást;
- és további mintegy 200 ezer katona tűnt el a fronton, akiket fel kell kutatni.
Szerinte a mozgósítás fellendítése és szélesebb társadalmi részvétel szükséges ahhoz, hogy pótolják a gyalogos egységekben tapasztalható létszámhiányt.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka újságíróknak nyilatkozva kijelentette: januárban az orosz csapatok nem értek el jelentős műveleti sikereket. Azt is hangsúlyozta, hogy a fronthelyzet továbbra is feszült, az orosz erők a teljes frontvonal mentén, változó lendülettel hajtanak végre támadó műveleteket.
Szirszkij szerint az aktív front hossza jelenleg mintegy 1200 kilométer, és folyamatosan nő a harcok mélységi kiterjedése. A pilóta nélküli rendszerek gyors fejlődése miatt a harcok már nemcsak a front mentén zajlanak, hanem 15-20 kilométer mélységben is. Elmondása szerint az elmúlt fél évben az ellenséges erők létszáma nagyjából változatlan maradt, 711-712 ezer fő körül, miközben az orosz hadsereg átlagosan napi ezer katonát veszít.
Az ukrán elnök azt állította, hogy a háború kezdete óta mintegy 55 ezer ukrán katona vesztette életét. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy Putyin egyedül Trumptól tart.