A fél világ ennek a legendás szállodának a csodájára jár most

Az újragondolt W New York – Union Square szálloda a számára otthont adó épület történelmi múltjából és a Union Square Park vibráló, eklektikus szelleméből merít ihletet. A felújítás új életet lehelt a szálloda közösségi tereibe és vendégszobáiba, az épület eredeti Beaux-Arts építészeti részleteit energikus kortárs dizájnelemekkel ötvözve – mutat rá cikkében az Origo.

Gyönyörűen felújították a W New York – Union Square szállodát / Fotó: Unsplash

W New York – Union Square: megőrizték a történelmi örökséget

Az átalakítás középpontjában a hall történelmi jellemzőinek, például az eredeti márványpadlónak és díszes mennyezetnek a megőrzése állt, amelyeket most modern installációk és egy merész, felfrissített paletta díszít, amely tükrözi a terület aktivizmusának és művészi kifejezésmódjának történetét. A központi elem egy szoborszerű lépcső, amelyet egyszerre funkcionális elemként és feltűnő vizuális látnivalóként terveztek.

A vendégszobákat és lakosztályokat újraértelmezték, a kényelemre és a modern luxusra összpontosítva, miközben megőrizték a kapcsolatot az épület építészeti jellegével.

A Rockwell Group egyedi bútorokat, gazdag textíliákat és gondosan válogatott műalkotásokat használt, amelyek visszhangozzák a Union Square művészi szellemét. A dizájn a kontrasztokra helyezi a hangsúlyt – puha kárpitozott felületek a szabadon álló szerkezeti elemek ellen –, tükrözve a város történelmének és innovatív jellegének elegyét.

Művészek és társadalmi aktivisták találkozóhelye

A HypeBeast leírása szerint a fürdőszobákat modern, letisztult vonalú kivitelben újították fel, míg az általános elrendezés a nyitottságot és a természetes fényt helyezi előtérbe, biztosítva, hogy minden tér egyszerre intim és tágas legyen.

A közösségi terek is kiterjesztik ezt a narratívát, a szálloda étterme és bárja pedig magával ragadó környezetként szolgál. További fotók és részletek ide kattintva érhetők el.