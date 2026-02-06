Megint új erőre kapott a BUX a pesti tőzsdén
Vegyes, de összességében már jóval nyugodtabb napot zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), miután az utóbbi napokban láthatóan enyhén veszített a lendületéből. Bár napközben még bizonytalan volt az irány, a kereskedés végére a BUX pluszba tudott fordulni, miközben a vezető részvények többsége is ismét emelkedett.
A BUX index 0,16 százalékos emelkedéssel 130 030,34 ponton zárt, miközben a teljes napi forgalom 31 246 millió forint volt.
A budapesti tőzsdét meghatározó négy blue chip teljesítménye a következő módon alakult:
- az OTP árfolyama 0,35 százalékos emelkedés után 40 500 forinton zárt.
- A Mol 0,95 százalékot esett, 3942 forinton fejezte be a napot.
- A Richter vitte a prímet: 1,32 százalékos erősödés után 11 480 forinton zárt.
- A Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb, a kereskedés végén 1982 forintot ért.
A nap képe azt mutatta, hogy a korrekció egyelőre nem mélyül tovább: miközben a Mol lefelé húzta a piacot, az OTP, a Richter és a Telekom emelkedései elégnek bizonyultak ahhoz, hogy a BUX ismét pluszban fejezze be a kereskedést.
Forint: az euró gyengülése is számít
A nemzetközi devizapiacon továbbra is fontos szerepet játszik az eurózóna monetáris politikája : az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésén a kamatokat változatlanul hagyta, miközben az eurózónában az infláció az EKB célja alá süllyedt, ami további lazítási várakozásokat támaszthat a jövőben. Ezek a folyamatok a forint számára sem közömbösek:
a magyar fizetőeszköz az euróval szemben ismét a kétéves csúcs közelében jár, és a dollárral szemben is erős maradt, miközben a hazai és nemzetközi kamati különbözet, valamint a devizapiaci hangulat továbbra is meghatározza az árfolyam alakulását.