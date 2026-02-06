Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Megint új erőre kapott a BUX a pesti tőzsdén

A pesti tőzsdén pénteken már sokkal nyugodtabb kereskedés zajlott, és a befektetők ismét elkezdtek visszanyúlni a vezető papírokhoz. A BUX végül 0,16 százalékos emelkedéssel 130 030,34 ponton zárt.
Ballagó Dániel
2026.02.06, 17:24
Frissítve: 2026.02.06, 17:49

Vegyes, de összességében már jóval nyugodtabb napot zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), miután az utóbbi napokban láthatóan enyhén veszített a lendületéből. Bár napközben még bizonytalan volt az irány, a kereskedés végére a BUX pluszba tudott fordulni, miközben a vezető részvények többsége is ismét emelkedett.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Ismét magára talált a BUX a pesti parketten, enyhe emelkedéssel fejezte be a napot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 0,16 százalékos emelkedéssel 130 030,34 ponton zárt, miközben a teljes napi forgalom 31 246 millió forint volt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A budapesti tőzsdét meghatározó négy blue chip teljesítménye a következő módon alakult:

  • az OTP árfolyama 0,35 százalékos emelkedés után 40 500 forinton zárt.
  • A Mol 0,95 százalékot esett, 3942 forinton fejezte be a napot.
  • A Richter vitte a prímet: 1,32 százalékos erősödés után 11 480 forinton zárt.
  • A Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb, a kereskedés végén 1982 forintot ért.
 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 500 HUF 0 / +0,35 %
Forgalom: 20 542 516 380 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 942 HUF 0 / -0,95 %
Forgalom: 5 356 519 932 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 480 HUF 0 / +1,32 %
Forgalom: 3 211 365 530 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 982 HUF 0 / +0,3 %
Forgalom: 991 535 734 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nap képe azt mutatta, hogy a korrekció egyelőre nem mélyül tovább: miközben a Mol lefelé húzta a piacot, az OTP, a Richter és a Telekom emelkedései elégnek bizonyultak ahhoz, hogy a BUX ismét pluszban fejezze be a kereskedést.

Forint: az euró gyengülése is számít

A nemzetközi devizapiacon továbbra is fontos szerepet játszik az eurózóna monetáris politikája : az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésén a kamatokat változatlanul hagyta, miközben az eurózónában az infláció az EKB célja alá süllyedt, ami további lazítási várakozásokat támaszthat a jövőben. Ezek a folyamatok a forint számára sem közömbösek:

a magyar fizetőeszköz az euróval szemben ismét a kétéves csúcs közelében jár, és a dollárral szemben is erős maradt, miközben a hazai és nemzetközi kamati különbözet, valamint a devizapiaci hangulat továbbra is meghatározza az árfolyam alakulását.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
