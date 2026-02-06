Megint új erőre kapott a BUX a pesti tőzsdén

Vegyes, de összességében már jóval nyugodtabb napot zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), miután az utóbbi napokban láthatóan enyhén veszített a lendületéből. Bár napközben még bizonytalan volt az irány, a kereskedés végére a BUX pluszba tudott fordulni, miközben a vezető részvények többsége is ismét emelkedett.

Ismét magára talált a BUX a pesti parketten, enyhe emelkedéssel fejezte be a napot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 0,16 százalékos emelkedéssel 130 030,34 ponton zárt, miközben a teljes napi forgalom 31 246 millió forint volt.