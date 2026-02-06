Bepánikolt Románia, Magyarország sorsára juthat: a miniszterelnök levélben könyörög az uniós pénzért – Brüsszel 230 millió eurót nem fizet ki

Egymásnak feszült a román kormányfő és az alkotmánybíróság: Ilie Bolojan pénteken levélben fordult a román alkotmánybíróság elnökéhez, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy összegű uniós forrás elvesztéséhez vezethet, ha újból elhalasztják a bírák és ügyészek speciális nyugdíjaira vonatkozó döntés meghozatalát. A kormányfő szerint a döntés elodázása több mint 230 millió eurónyi (87 milliárd forint) uniós támogatás elvesztéséhez vezethet, miközben Románia amúgy is megszorításokkal küszködik. Sőt, még ennél is sokkal több pénz a teljes tét.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a beruházásokért és az európai forrásokért felelős minisztert, Dragoș Pislarut egy hivatalos egyeztetésen értesítették erről az Európai Bizottság illetékesei. Brüsszel álláspontja szerint a speciális nyugdíjak reformjára vonatkozó mérföldkő nem teljesült, ami azt eredményezheti, hogy Románia elesik 231 millió eurótól a helyreállítási és ellenálló-képességi terv (PNRR) forrásaiból.

Ugyanakkor a bizottság hivatalos értékelő levelét a tervek szerint csak 2026. február 11. után küldik ki, és a végleges döntést is az addig beérkező román hatósági információk alapján hozzák meg – számolt be róla az Adevarul.

A miniszterelnök korábban, egy szerdai sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, hogy

az uniós források lehívásának egyik kulcseleme a nyugdíjrendszer rendezése.

Nem csak ekkora pénzről van szó, hanem akár a tízszereséről

Mint mondta, ha nem születik döntés, és ismét halasztás következik, „nagyon nagy a valószínűsége” annak, hogy Románia elveszíti ezeket a pénzeket. Bolojan szerint a tét nemcsak a 231 millió euró, hanem összességében 2,6 milliárd eurónyi lehívásra váró uniós forrás.

Bukarestnek augusztusig mintegy 10 milliárd eurót kell lehívnia az uniós helyreállítási alapból, ám ennek egyik feltétele az igazságügyi nyugdíjreform elfogadása. Az Európai Bizottság emiatt tartja vissza jelenleg a közel 230 millió euró kifizetését.

Az ügy előzménye, hogy a román alkotmánybíróság január 16-án immár negyedik alkalommal halasztotta el az igazságügyi dolgozók speciális nyugdíját módosító törvény alkotmányossági vizsgálatát. A testület új határnapként 2026. február 11-ét jelölte meg, indoklása szerint további időre van szükség az ügy részletes tanulmányozásához, beleértve egy benyújtott szakértői anyagot és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.