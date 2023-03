Átalakulóban van a használt luxusórák világa, azokra egyre többen tekintenek befektetésként is. Ez különösen a fiatalabb vásárlók esetében igaz, akik az infláció elleni védekezés és a portfóliók diverzifikálása érdekében döntenek az óravásárlás mellett – derül ki a Boston Consulting Group (BCG) legfrissebb felméréséből.

A vezető gyártók – például a Rolex, a Patek Philippe és az Audemars Piguet – termékeiért egyre többen fizetnek magas felárat, arra számítva, hogy még mindig nem értük el a csúcsot. Ezek a remények nem alaptalanok a BCG szerint, hiszen

a fenti három márka átlagára 2018 augusztusa és idén január között évesített szinten 20 százalékot emelkedett,

ami magasabb az S&P 500 vezető amerikai részvényindex által realizált éves szinten 8 százalékos hozamnál is.

A tanácsadócég szerint a 2021-ben 75 milliárd dollárt érő luxusórapiac 30 százalékát már a használt órák tették ki, míg 2013 és 2022 között a luxusórák értéke gyorsabban nőtt, mint más gyűjthető termékeké, például az ékszereké, a kézitáskáké, a boroké, a műalkotásoké vagy a bútoroké. Ezen időszakban a luxusórák évente átlagosan 7 százalékot drágultak, ám 2020-2022 között az áremelkedés 27 százalék volt.

Mindez természetesen a befektetők figyelmét is felkeltette, így a piac is bővült, miközben a koronavírus-járványra kapacitáscsökkentéssel reagáltak a gyártók. A használt órák így sokszor a listaár két-háromszorosáért is eladhatók. A tanulmány szerint a csúcsmodellek, mint például a Patek Philippe Nautilus, az Audemars Piguet Royal Oak, valamint a Rolex Daytona illetve a GMT-Master II különösen kelendőek, de kedveltek a független márkák, mint például az F.P.Journe, a De Bethune és a H. Moser & Cie modelljei is.

A használt szegmens ma már gyorsabban növekszik, mint az új órák piaca,

és ez a tendencia valószínűleg folytatódni fog a BCG előrejelzése szerint. Miközben a járvány kitörése után az új órák eladásai 17 százalékkal estek vissza 2020-ban, a használt órák eladásai 3 százalékkal nőttek.

A felmérés szerint a luxusórák a magas jövedelmű milleniumi generációs és 50 év körüli férfiak körében a legnépszerűbbek, de már a gazdag Z generációs korosztály érdeklődését is felkeltették. További lehetőségeket rejt az online értékesítés, mely mára már a bolti és aukciós forgalmat is meghaladja és 2026-ra a teljes forgalom 60 százalékát teheti ki.