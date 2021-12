Az év első tíz hónapjában 4285 új motorkerékpárt helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 8,6 százalékos emelkedést jelez az egy évvel korábbi 3944-hez képest – derül ki a Datahouse Kft. adataiból. Az év első három negyede szintén igen biztatóan alakult: január eleje és szeptember vége között 3979 motort adtak el a magyarországi kereskedők, amely csaknem tízszázalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Sokan váltottak

A hazai motorpiac növekedése annak tükrében külön figyelemreméltó a Figyelő cikke szerint,

hogy miközben 2020 egészében az európai értékesítések 5 százalékkal visszaestek, itthon a járvány ellenére 5,2 százalékos bővülést sikerült elérni, közel 4300 darabos mennyiség mellett.

Az, hogy a magyarországi motorkerékpár-piac a bizonytalan gazdasági viszonyok között is viszonylag jól teljesített, több okkal is magyarázható. Az egyik, hogy egyre többen ismerik fel a motorkerékpár napi használatának az előnyeit, így a jóval könnyebb és költségmentes parkolást, a dugókban való gyors előrejutást, illetve az alacsonyabb üzemanyag- és fenntartási költségeket. A másik vélelmezhető ok, hogy a hazai motorpiacnak mélyütésként hatott a 2008-as gazdasági válság, amikor évekig bőven kétezer alatt alakult az itthon eladott új motorok száma: így viszonylag nagy, halasztott kereslet keletkezett, amelyet még most próbál feldolgozni a piac.

Szigorodó normák

A Datahouse részletes statisztikáiból ugyanakkor az is látszik, hogy a kínálat – részben a szigorodó emissziós normákból eredő – átalakulása némileg átrendezte az új portfólió összetételét a motoroknál az utóbbi években. A 2020-as, részletes adatok szerint még mindig a túraendúrók adják a legnagyobb szeletet a tortából – tavaly 23,7 százalékos volt a részesedésük –, miközben jönnek fel a csupasz blokkos (naked) motorok is, amelyek súlya elérte a 22 százalékot. Figyelemre méltó viszont, hogy a 125-ös és a nagyrobogók részesedése már 8,6, illetve 13,4 százalék felett járt tavaly, ami arra utal, hogy egyre többen vásárolnak napi, elsősorban nagyvárosi használatra motorkerékpárt. A custom kategória részesedése viszont öt százalék alatt járt tavaly Magyarországon, a sporttúra- és túramotorok súlya pedig egyenként a 4 százalékot sem érte el. A márkák szerinti megoszlás alapján viszonylag koncentrált a piac:

az új értékesítések 78 százalékát hat gyártó – a Honda, a Yamaha, a BMW, a Suzuki, a KTM és a Kawasaki – modelljei adták.

Közel a kétszázezer

Az első tíz hónap értékesítési adatai alapján az idén is 5 és 10 százalék közötti növekedés valószínűsíthető a hazai újmotor-piacon, hiszen a november és a decem-ber várhatóan már nem lesz acélos az eladások szempontjából. (A korábbi tapasztalatok szerint az új motorok nagyjából kétharmadát az év középső két negyedében helyezik forgalomba.)

Az új motorok piacával párhuzamosan a használt kétkerekűek importja is igen intenzív Magyarországon. Erre utal, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalomban lévő motorok száma a múlt év végén már megközelítette a 195 ezret, amely 4,7 százalékos emelkedés az egy esztendővel korábbihoz képest, ötéves összevetésben pedig 19,5 százalékos bővülés.

