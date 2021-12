Felgyorsítja az elektromos autójának fejlesztését az Apple, miközben a projektet a teljes önvezetés irányába tereli – tudta meg az ügyben érintett emberektől a Bloomberg.

Míg az elmúlt években a cég autófejlesztéssel foglalkozó csapata egyszerre követte a korlátozottan önvezető – így kormányt és pedálokat is kapó – és a teljesen autonóm technológián alapuló utakat.

A projekt legújabb vezetője, az Apple Watch-ot sikerre vivő Kevin Lynch alatt mindez megváltozott, így a fő hangsúly az emberi beavatkozás nélkül működő autó fejlesztésére összpontosult.

Illusztráció Fotó: KTSDESIGN / AFP

A Project Titan néven futó elképzelés 2014-ben indult és a gyakori vezető és stratégiaváltás ellenére halad tovább. Lynch előde Doug Field volt, aki szeptemberben, 3 év után igazolt inkább a Fordhoz. Az, hogy helyette egy belsős, autóipari tapasztalattal nem rendelkező vezetőt nevezett ki az Apple mindenképpen érdekes lépés.

A most kitűzött teljes önvezetés régóta az autóipar és a technológiai cégek fontos célja, ám szakértők szerint ettől a Tesla még évekre van, az Alphabet leányvállalatát, a Waymo-t több kilépés hátráltatja, míg az Uber önvezetéssel foglalkozó részlegének eladásáról döntött tavaly.

Cégen belül az Apple négy év múlva tervezi az önvezető autója piacra dobását, ami ambiciózusabb mint az 5 és 7 év közötti távlat, melyről idén korábban a mérnökök beszéltek. A 2025-ös cél azonban nincs kőbe vésve és lehetséges, hogy amennyiben nem sikerül az önvezetés problémáját a cégnek addig megoldania, akkor az első modellek később érkeznek vagy mégis emberi beavatkozást igényelnek majd.

Fotó: MAIRO CINQUETTI / AFP

Az Apple víziójában az ideális autó mindenesetre nem tartalmaz kormányt és pedálokat és a belseje is ennek megfelelően van kialakítva. A cégen belül felmerült egyik lehetőség szerint a Canoo nevű elektromos autó startup Lifestyle Vehicle nevű jármű belsejéhez lehet hasonló az Apple autója. Ebben az esetben az utasok a menetirányra merőlegesen, egymással szemben ülnének.

Az autó infotainment rendszere – mely valószínűleg egy iPadhez hasonló nagy érintőképernyő lenne – a jármű közepén lehet majd található és az Apple meglévő szolgáltatásait és eszközeit is integrálná. Noha a cég szeretné elkerülni a hagyományos kormány használatát, felmerült, hogy valamilyen módon legyen lehetőség mégis átvenni az irányítást például veszélyhelyzet esetén.

Az önvezetés kapcsán az utóbbi időben egy kulcsfontosságú mérföldkövet is elért a vállalat az autóba zárt processzor fejlesztésének befejezésével.

Igaz, ezt a csipet – hasonlóan a cég egyéb termékeibe szánt csipekkel – az ezzel foglalkozó részleg fejlesztette ki és nem az autók fejlesztését célul tűző csapat.

Az új processzor képességeit hamarosan az utakon is teszteli a vállalat, mely 69 Lexus segítségével kísérletezik az önvezető technológiával. Az autó vezérlésére szánt csip a legfejlettebb alkatrész, melyet a cég házon belül fejlesztett és főként neurális processzorokból áll, melyek elbírnak az önvezető technológiához szükséges mesterséges intelligenciával. Kérdéses azonban, hogy az eszköz hűtését hogyan fogja a cég megoldani.

Az autóipari tapasztalattal nem rendelkező cégnek azonban partnerekre is szüksége lesz ahhoz, hogy a járművet majd piacra dobhassa.

Éppen ezért az Apple több gyártóval is tárgyal és lehetséges, hogy az autók majd az Egyesült Államokban készülnek. Azonban a fejlődés ellenére a 2025-ös cél rendkívül közel van, így a projekten dolgozó mérnökök egy része szkeptikus is azzal kapcsolatban.

A biztonság egy rendkívül fontos szempont és az Apple a Teslánál és a Waymónál elérhető biztosítékoknál erősebbeket szeretne beépíteni. Mindez számos redundanciával is jár, hogy meghibásodás esetén mindig legyen egy újabb tartalék rendszer ami közbe tud avatkozni. A cég igyekszik is a biztonsági megoldások kialakítására képes fejlesztőket toborozni és folyamatosan vesz fel az önvezetés és az autóipar területén képzett szakértőket. Az Apple így megszerezte CJ Moore-t a Teslától, aki az önvezető szoftver igazgatója volt Elon Musk cégénél, de érkezett új ember a Volvótól, a Daimler Trucktól, a Karma Automotive-tól és a General Motorstól is, de a Teslát sem csak Moore hagyta ott az Apple kedvéért.

Mindezek mellett olyan szoftverfejlesztőket is keresnek, akik az ember és az autonóm technológia közötti interakciók terén szereztek tapasztalatot, ami azt sugallja, hogy a felhasználói felület tervezése is előrehaladott állapotban van.

Az elektromos autók területén is kulcsfontosságú a töltés kivitelezése, ám úgy tudni, hogy szemben a cég egyéb eszközeivel, az autók nem kapnak egyedi töltőt, így a már meglévő hálózatot is fogják tudni majd használni.

A cégen belül az autóval kapcsolatos üzleti modell kapcsán is folyik a vita, így felmerült, hogy az Uberhez, a Lyfthez és a Waymóhoz hasonlóan hozzon létre a cég flottát az önvezető autókból, de valószínűbb hogy végül az egyedi tulajdonosok számára történő értékesítés mellett döntenek majd.