A FeSo Konzorcium nyerte el a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. közbeszerzését a Ferencváros állomás és Soroksár közötti vasútvonal fejlesztésére – olvasható az európai közbeszerzési értesítő friss számában. A Budapest-Belgrád vasútvonal északi szakaszát jelentő projekt megvalósítására a V-Híd Építő Zrt. és a China Railway Magyarország Kft. közösen adta be a győztes ajánlatot. A FeSo Konzorcium mellett a STRABAG Vasútépítő Kft. is pályázott.

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 173 630 379 millió USD, ez 300 forintos árfolyammal számolva mintegy 52 milliárd forint. A szerződés eredetileg becsült összértéke egyébként némiképp magasabb, 173 695 573 USD volt. A beszerzés nem kapcsolódik európai uniós alapokból finanszírozott projekthez, vagy programhoz.

A megállapodást január 2-án kötötték meg a felek. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóból ugyanakkor az is kiderül, hogy az ajánlatkérő, tehát a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. feltételes beszerzési eljárást indított és folytatott le, mivel a fedezet nem áll rendelkezésre. „Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést meghozta azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása” – írták a dokumentumban.

A VG tavaly augusztusban számolt be arról, hogy a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. tendert hirdetett meg a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi, északi szakaszának kivitelezésére. A fejlesztés körülbelül 14 vágánykilométer hosszan zajlik majd kettő nyíltvonali vágányon egy nagyállomás (Soroksári út) érintésével. A tervezési és az engedélyezési sebesség is 80 kilométer per óra.

A beruházás további eleme a villamosított vonal építése, átépítése, új állomási és vonali biztosítóberendezés létesítése, valamint az ideiglenes megállóhelyi peron utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása. A vasútépítés során figyelembe kell venni az a tényezőt, hogy a tehervonatok maximális hossza a 750 métert is elérheti.

A főbb tervezési és kivitelezési feladatok között van a teljes tervdokumentáció elkészítése engedélyezésre, a környezetvédelmi hatástanulmány alapján környezetvédelmi engedély beszerzése, a kisajátítási tervek elkészítése, továbbá a használatba vételi engedély megszerzésében való részvétel és a jótállási kötelezettségek is.

