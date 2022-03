A Google új szolgáltatásával tervezi ösztönözni a felhasználókat, hogy minél több időt töltsenek a keresőfelületen, és ott intézzék az ügyeiket. Az üzleti célú fejlesztés ténylegesen hasznos lehet az embereknek, ugyanis a segítségével

hozzáférhetővé válnak és könnyedén lefoglalhatók a közelünkben található egészségügyi szolgáltatások

– írja a CNBC.

Például ha valakinek sürgősen fogorvoshoz kell mennie, akkor azonnal tud intézkedni, bárhol is legyen éppen. Vizsgálatra, oltásra és kezelésre is lehet jelentkezni, de sérülés esetén is megmutatják a lehetséges ellátóhelyeket.

Fotó: Shutterstock

A funkció egyelőre még tesztüzemmódban van és korlátozott körben érhető el, de a techóriás hamarosan mindenki számára elérhetővé tenné a fejlesztést. A vállalat szerint a szolgáltatás azoknak is hasznos lehet, akiket épp nem tud fogadni a megszokott orvosuk, de konzultációra van szükségük.