A VG értesülései szerint az elmúlt hetekben több bejelentést is tettek kivitelezők a BKV-nak arról, hogy veszélybe került a M3-as metróvonal rekonstrukciójának befejezési határideje. A márciusban beérkezett írásos jelzések az Oroszország és Ukrajna közötti háborús konfliktust jelölték meg indokként. Az alagúti és vágányépítési munkákat végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. szerint a harcok következtében egyrészt munkaerőhiány lépett fel, másrészt nehézségek keletkeztek a szállítási és gyártási folyamatokban. „Emiatt a kivitelezési munkák megnövekedett időszükségletével kell számolni” – fogalmaztak egyik levelükben.

Egyik baj a másik után

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. további problémákról is beszámolt a fővárosi tömegközlekedési vállalatnak. Ezek közül több az üzemanyag mennyiségi korlátozásához kötődik, amit a háború miatt számos üzemanyag-ellátó társaság bevezetett. A cég szerint ez a lépés akadályozza az üzemanyag-ellátást, ami akadályozza a szerződés teljesítéséhez használt anyagok és berendezések rendelkezésre állását, illetve a munkagépek működtetését. Sőt, azt is kilátásba helyezte, hogy az üzemanyagok piacán tapasztalt negatív körülmények hosszú távon fennakadásokat okozhatnak a munkaerőnek a munkavégzés helyszínére való szállításában is.

De nemcsak az alagúti és vágányépítési munkáknál merültek fel rizikófaktorok, hanem a 3-as metró infrastrukturális felújításának más területén is. A középső vonalszakasz állomásainak korszerűsítését végző vállalkozó, a Swietelsky Építő Kft. szóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kínából vasúton szállított berendezések útvonala Oroszországot, illetve Ukrajnát is érinti. Ugyanakkor a cég azt is kiemelte, hogy a szállítmányok elakadásáról még nem kapott direkt információt.

Fotó: Kallus György/VG

Részletekre várva

Lapunk tudomása szerint a BKV előzetes tájékoztatásként kezeli a vállalkozóktól kapott értesítéseket, mivel konkrét akadályoztatást egyikük sem mutatott be. A budapesti vállalat azonban felszólította a partnereit, hogy prezentálják megfelelő részletezettséggel a bejelentett tényeket és a konkrét akadályoztatásokat. Erre március végéig nem készült el válaszdokumentum a cégek részéről, így a BKV egyelőre nem is tudja meghatározni pontosan, hogy milyen mélységű változásokra kell számítani a 3-as metró felújításának folyamatában.

Mennyi a vége

Az orosz–ukrán harcok nem pusztán a projekt befejezését tették bizonytalanná, hanem a bekerülését is, és drágulást vetítenek előre. A kivitelezők ugyanis azt is ismertették a fővárossal, hogy a fennmaradó munkák elvégzésénél „kiemelt kockázat” a forint-euró árfolyam alakulása, amit még megfejel az energiahordozók áremelkedése és az egyes kurrens anyagok, így az acél árváltozása. Ráadásul az egyéb építési anyagok és berendezések beszerzési lehetőségeinek szűkülése is felhajtja a költségeket, így ezek összességében kihatnak a szerződéses árakra.

A BKV ennek kapcsán minden esetben úgy reagált, hogy az esetlegesen felmerülő negatív hatásokat „saját hatáskörben mérsékeljék”, továbbá arra hívta fel a figyelmüket, hogy tegyék meg az egyéb szükséges intézkedéseket a kieső munkaerő pótlására, valamint a szállítási és gyártási folyamatok átszervezésére.

A projekt

Az M3-as infrastruktúra-rekonstrukciója még 2017 novemberében kezdődött és három részre bontva megy végbe. Az északi szakaszt 2019 márciusában, a délit 2020 októberében adták át. A középső, belvárosi szakaszon 2020 novemberében indult a kivitelezés, az ígéretek szerint májusban a Kálvin tér, a Corvin-negyed, a Semmelweis Klinikák állomást nyitják meg. A tavaly őszi hivatalos közlés szerint az utasok 2023 első negyedévének végétől használhatják ismét a kék metró teljes vonalát, ami már egy módosított dátum: a főváros korábban 2022 végi, majd 2023 eleji befejezéssel kalkulált. Ez tolódhat tehát tovább, ha nem sikerül kezelni a most kialakult nehézségeket.

Az M3-as felújítása az 1,9 milliárd forint tervezési díjon kívül 217,4 milliárdba kerül. Ebből 172,7 milliárd uniós forrás, 44,7 milliárdot a hazai központi költségvetés, 5,5 milliárdot pedig a főváros finanszíroz.